Προφανώς θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά ώς την ολοκλήρωση των διεργασιών εν οψει 2028. Επί του παρόντος γινόμαστε μάρτυρες της διελκυστίνδας εντός του ΔΗΚΟ και της εικόνας που εκπέμπουν στελέχη του κόμματος με διαφορετικές προσεγγίσεις. Η ξαφνική στάση του Ζαχαρία Κουλία, ο οποίος μιλά για άμεση συνεργασία με το ΑΚΕΛ, είναι ζήτημα προς επιβεβαίωση. Ο... αιώνιος βουλευτής αποφάσισε να έρθει σε ρήξη με μερικά στελέχη του κόμματος τα οποία δεν φαίνεται να ενοχλούνται από μια σύμπραξη με το ΕΛΑΜ για στήριξη Χριστοδουλίδη; Μήπως παίζει ο Κουλίας τον ρόλο του κακού παιδιού για να βγάλει από τη δύσκολη θέση τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος; Ειναι, δηλαδή, όπως τους αθλητές-λαγούς που δίνουν τον ρυθμό στους πρωταγωνιστές που πάνε για ρεκόρ σε έναν αγώνα στίβου και στο τέλος εγκαταλείπουν τον αγώνα, σύμφωνα με τις εντολές των διοργανωτών;