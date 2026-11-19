Ένταση επικράτησε χθες, για 3η συνεχόμενη ημέρα, στην περιοχή «Πετούντας», στον Μαζωτό, όπου μερίδα κατοίκων διαμαρτύρονται για τις εργασίες που σχετίζονται με τη μονάδα αφαλάτωσης, η οποία προγραμματίζεται στην περιοχή. Υπήρξαν, μάλιστα, πληροφορίες για σύλληψη της εκπροσώπου της ομάδας πρωτοβουλίας για τη διάσωση της ακτής Μαζωτού, Ελένης Χαιλή, με την Αστυνομία, ωστόσο, να μιλά για «απομάκρυνσή» της από το σημείο. Η Χαιλή μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου για εξακρίβωση στοιχείων και ακολούθως αφέθηκε ελεύθερη. Λόγω του αναβρασμού που υπήρξε, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή των έργων μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Ανακοίνωση εξέδωσε το Κίνημα Οικολόγων–Συνεργασία Πολιτών, καταγγέλλοντας αστυνομική επέμβαση στον Μαζωτό, στο σημείο όπου κάτοικοι διαμαρτύρονταν για τις εργασίες δημιουργίας δρόμου που θα εξυπηρετεί τη μονάδα αφαλάτωσης. Σύμφωνα με το Κίνημα, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης συνελήφθη η Ελένη Χαϊλή. Την ίδια ώρα, πάντως, η εκπρόσωπος της ομάδας πρωτοβουλίας για τη διάσωση της ακτής Μαζωτού διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον αγώνα της. Όπως ανέφερε, μαζεύτηκαν 500 υπογραφές κατοίκων που αντιτίθενται στη λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στην παραλία της κοινότητας, υποστηρίζοντας πως το συγκεκριμένο έργο δεν θα εξυπηρετεί τον Μαζωτό, αλλά αντίθετα, το νερό που θα παράγεται θα προορίζεται για την επαρχία Αμμοχώστου. Επιμένει, δε, να συναντηθεί με τον ΠτΔ για να του εξηγήσει, όπως λέει, τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή.
Μαζωτός: Μαίνεται ο «πόλεμος» για την αφαλάτωση...
Αλαλούμ επικράτησε χθες στην περιοχή «Πετούντας» στον Μαζωτό. Κάτοικοι συνέχισαν για 3η μέρα τη διαμαρτυρία τους για τη μονάδα αφαλάτωσης που προγραμματίζεται. Υπήρξαν πληροφορίες για σύλληψη της Ελένης Χαιλή, η οποία μεταφέρθηκε στην Αστυνομία Κιτίου αλλά μετά αφέθηκε ελεύθερη. Η Αστυνομία έκανε λόγο για «απομάκρυνσή» της από το σημείο. Οι εργασίες σταμάτησαν προσωρινά
Απάντηση ΚΣ Μαζωτού
Στο μεταξύ, το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού πέρασε χθες στην αντεπίθεση μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις της Ελένης Χαιλή, η οποία ζήτησε την παραίτηση του κοινοτάρχη, επειδή, κατά την άποψή της, διαβουλεύτηκε μόνος του με το Προεδρικό για το θέμα της μονάδας αφαλάτωσης, χωρίς να λάβει υπόψη τη βούληση των κατοίκων. Σε ανακοίνωσή του, το Κοινοτικό Συμβούλιο απέρριψε τις αναφορές ότι ο κοινοτάρχης ενεργεί αυτοβούλως ή σε συνεννόηση με ένα μόνο μέλος του συμβουλίου και υποστήριξε πως όλες οι σχετικές ενέργειες και επαφές για το θέμα δημιουργίας μονάδας αφαλάτωσης πραγματοποιήθηκαν στη βάση αποφάσεων που λήφθηκαν κατά πλειοψηφία και καταγράφηκαν στα επίσημα πρακτικά.
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