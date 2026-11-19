Ένταση επικράτησε χθες, για 3η συνεχόμενη ημέρα, στην περιοχή «Πετούντας», στον Μαζωτό, όπου μερίδα κατοίκων διαμαρτύρονται για τις εργασίες που σχετίζονται με τη μονάδα αφαλάτωσης, η οποία προγραμματίζεται στην περιοχή. Υπήρξαν, μάλιστα, πληροφορίες για σύλληψη της εκπροσώπου της ομάδας πρωτοβουλίας για τη διάσωση της ακτής Μαζωτού, Ελένης Χαιλή, με την Αστυνομία, ωστόσο, να μιλά για «απομάκρυνσή» της από το σημείο. Η Χαιλή μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου για εξακρίβωση στοιχείων και ακολούθως αφέθηκε ελεύθερη. Λόγω του αναβρασμού που υπήρξε, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή των έργων μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Ανακοίνωση εξέδωσε το Κίνημα Οικολόγων–Συνεργασία Πολιτών, καταγγέλλοντας αστυνομική επέμβαση στον Μαζωτό, στο σημείο όπου κάτοικοι διαμαρτύρονταν για τις εργασίες δημιουργίας δρόμου που θα εξυπηρετεί τη μονάδα αφαλάτωσης. Σύμφωνα με το Κίνημα, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης συνελήφθη η Ελένη Χαϊλή. Την ίδια ώρα, πάντως, η εκπρόσωπος της ομάδας πρωτοβουλίας για τη διάσωση της ακτής Μαζωτού διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον αγώνα της. Όπως ανέφερε, μαζεύτηκαν 500 υπογραφές κατοίκων που αντιτίθενται στη λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στην παραλία της κοινότητας, υποστηρίζοντας πως το συγκεκριμένο έργο δεν θα εξυπηρετεί τον Μαζωτό, αλλά αντίθετα, το νερό που θα παράγεται θα προορίζεται για την επαρχία Αμμοχώστου. Επιμένει, δε, να συναντηθεί με τον ΠτΔ για να του εξηγήσει, όπως λέει, τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή.