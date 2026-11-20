Η έκθεση αφορά την ανάπτυξη της πολυφωνίας και τη συγκέντρωση μετοχών σε παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Καταρτίζεται κάθε τρία χρόνια και υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η παρούσα καλύπτει την περίοδο 2023–2025 και εξετάζει κατά πόσο διασφαλίζεται η πολυφωνία στο κυπριακό ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και αν διαμορφώνονται τάσεις συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας. Η ανάλυση βασίστηκε σε στοιχεία που υπέβαλαν οι οργανισμοί και σε δεδομένα που τηρεί η ΑΡΤΨΥ. Δεν περιλαμβάνει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Κατά την περίοδο που εξετάστηκε λειτουργούσαν στην τηλεόραση οκτώ οργανισμοί γενικού ενδιαφέροντος και δέκα θεματικοί οργανισμοί αθλητικού και κινηματογραφικού περιεχομένου. Στο ραδιόφωνο δραστηριοποιούνταν 27 παγκύπριοι οργανισμοί —πέντε γενικού ενδιαφέροντος και 22 θεματικοί, κυρίως μουσικοί— καθώς και 16 τοπικοί και τέσσερις μικροί τοπικοί οργανισμοί.

Στο ραδιόφωνο, η προγραμματική φυσιογνωμία των οργανισμών γενικού ενδιαφέροντος παρέμεινε σταθερή σε όλη την τριετία. Τα πληροφοριακά προγράμματα παρουσίασαν ήπια πτωτική τάση. Τρεις ακόμη οργανισμοί άλλαξαν θεματολογία, περνώντας από το γενικό περιεχόμενο στη μουσική, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως σε οικονομικούς λόγους. Παράλληλα, συνεχίζεται η συρρίκνωση του τοπικού ραδιοφώνου και οι μουσικοί οργανισμοί εμφανίζουν περιορισμένη διαφοροποίηση μεταξύ τους.

Ως προς την κοινωνική εκπροσώπηση, οι οργανισμοί εφαρμόζουν όλο και περισσότερο τον Κώδικα για την προαγωγή της Ισότητας των Φύλων. Η προσβασιμότητα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες βελτιώνεται σταθερά, ιδιαίτερα στον υποτιτλισμό. Για κάθε εκλογική διαδικασία, η Αρχή εφαρμόζει ειδικό σχέδιο δράσης, με στόχο την ισότιμη μεταχείριση κομμάτων και υποψηφίων. Στο πλαίσιο της Παιδείας για τα Μέσα, υλοποίησε, σε συνεργασία με άλλους φορείς, εργαστήρια και ημερίδες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και δημοσιογράφους, με έμφαση στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Στα συμπεράσματα της έκθεσης αναφέρεται ότι η κυπριακή ραδιοτηλεοπτική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει ουσιαστική πολυφωνία, τόσο ως προς τον αριθμό των παρόχων όσο και ως προς το εύρος των διαθέσιμων επιλογών. Ωστόσο, η πολυφωνία δεν ενισχύεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις διαστάσεις της. Η μείωση των ραδιοφωνικών οργανισμών γενικού ενδιαφέροντος, η συρρίκνωση του τοπικού ραδιοφώνου, η αυξημένη ομοιότητα μεταξύ μουσικών οργανισμών και η περιορισμένη παρουσία παιδικών και αμιγώς πολιτιστικών προγραμμάτων αποτελούν τάσεις ομογενοποίησης. Σύμφωνα με την έκθεση, οι τάσεις αυτές δεν υπονομεύουν επί του παρόντος τον πλουραλισμό της αγοράς, αλλά χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση.

Σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση μετοχών, καθοριστική για την περίοδο ήταν η τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν.7(Ι)/98, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 28 Ιουλίου 2023. Με την αλλαγή καταργήθηκαν το όριο συμμετοχής 25% ανά μέτοχο —40% για τους τοπικούς ραδιοφωνικούς οργανισμούς— και ο περιορισμός της οικογενειακής ιδιοκτησίας. Πλέον, φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να κατέχει ή να ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, έως και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου αδειούχου οργανισμού.

Παραμένουν ορισμένοι περιορισμοί. Όταν μέτοχοι αδειούχου εταιρείας είναι περισσότερες από μία εταιρείες, δεν μπορούν να κατέχουν συνολικά ποσοστό μεγαλύτερο του 74%. Πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, με άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου, να κατέχουν έως 10% ο καθένας και έως 25% συνολικά. Έτσι, το κέντρο βάρους της εποπτείας μετατοπίζεται στον εντοπισμό του πραγματικού δικαιούχου.

Σε σύγκριση με την περίοδο 2017–2022, ο αριθμός των μετόχων στους τηλεοπτικούς οργανισμούς μειώθηκε από 192 σε 180. Στους ραδιοφωνικούς οργανισμούς η μείωση ήταν μεγαλύτερη: από 538 σε 323, δηλαδή περίπου 40%. Η πλειονότητα των ραδιοφωνικών οργανισμών κατέγραψε μείωση του αριθμού των μετόχων της και κανένας δεν εμφάνισε αύξηση. Διασταυρούμενες μετοχικές συμμετοχές εντοπίστηκαν σε οκτώ οργανισμούς, με ορισμένες να συνδέουν ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτές δεν παραβιάζουν το άρθρο 19, καθώς αφορούν τον ίδιο δημοσιογραφικό όμιλο.

Ο αριθμός των μετόχων αποτελεί ένδειξη, όχι πλήρη δείκτη πολυφωνίας. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πόσοι είναι οι μέτοχοι, αλλά ποιος κατέχει, ποιος ελέγχει και ποιος επηρεάζει ένα μέσο ενημέρωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ