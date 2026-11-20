Σε δηλώσεις του από την Τάλα της Πάφου, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει σχετικές αποφάσεις και πως οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αναφερόμενος στην ακρίβεια και στο κάλεσμά του προς τις εταιρείες καυσίμων, χαιρέτισε την πρόσφατη ανταπόκριση εταιρείας, σημειώνοντας ότι ανάλογες πρωτοβουλίες ενθαρρύνονται και από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Όπως είπε, πέραν των παρεμβάσεων του κράτους, σε ορισμένους τομείς οι δυνατότητες είναι περιορισμένες λόγω του ευρωπαϊκού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, γι’ αυτό και θεωρεί σημαντική τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Αναφερόμενος στην περιοχή του Πύργου Τηλλυρίας, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι κατά τη χθεσινή συνάντηση στο Προεδρικό εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης των εξαγγελιών που είχαν γίνει για την περιοχή. Εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο που καταγράφεται, σημειώνοντας ότι ο Πύργος Τηλλυρίας αποτελεί την πρώτη πράσινη κοινότητα και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική κυβερνητική επένδυση.

Πρόσθεσε ακόμη ότι τέθηκαν από τους κοινοτάρχες και άλλα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινότητες, με ορισμένα να τυγχάνουν άμεσης ανταπόκρισης από την Κυβέρνηση, ενώ άλλα βρίσκονται υπό εξέταση.