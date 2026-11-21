Με λύσεις βασισμένες στη φύση επιχειρείται η αντιμετώπιση της παράκτιας διάβρωσης και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Δήμος Ακάμα: Σύμβαση €371.875 για την προστασία των ακτών στον Κόλπο των Κοραλλίων
Στην υλοποίηση πιλοτικού έργου για την προστασία των ακτών στον Κόλπο των Κοραλλίων προχωρεί ο Δήμος Ακάμα, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την εταιρεία Semesco Co Ltd, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.
Η σύμβαση αφορά το έργο με τίτλο «Πιλοτικό Έργο Εφαρμογής Λύσεων Βασιζόμενων στη Φύση (Nature-Based Solutions) για την Προστασία Ακτών στον Κόλπο των Κοραλλίων» και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €371.875, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
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