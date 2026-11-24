Τα μέτρα αφορούν «περισσότερα από είκοσι ανταλλακτήρια συναλλάγματος, εταιρείες-βιτρίνα και ιδιώτες στο Ιράν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Τουρκία και στο Χονγκ Κονγκ, που υποστηρίζουν το παράλληλο ιρανικό τραπεζικό σύστημα», αναφέρει ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν στο Ιράν εκτεταμένο εμπάργκο, με σκοπό να οδηγήσουν σε κατάρρευση την εθνική οικονομία και, κατ’ επέκταση, την κυβέρνηση. Η Τεχεράνη παρακάμπτει εδώ και χρόνια το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Τα παράλληλα ιρανικά τραπεζικά δίκτυα συνεχίζουν να διασυνδέονται σε όλες τις ηπείρους, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Χονγκ Κονγκ και στη Σιγκαπούρη», αναφέρει σε ξεχωριστή ανακοίνωση το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η FinCEN, η αμερικανική υπηρεσία καταπολέμησης οικονομικών εγκλημάτων που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών, έλαβε αναφορές για ύποπτες συναλλαγές σχεδόν 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων οι οποίες συνδέονται με το Ιράν, μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Αυγούστου 2026.

Οι αναφορές υποβλήθηκαν από αμερικανικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεών τους, διευκρίνισε το υπουργείο.

Οι συχνότερα αναφερόμενες χρηματοοικονομικές ροές ήταν συναλλαγές από τράπεζες στην ηπειρωτική Κίνα προς τράπεζες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ύψους περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ακολουθούν ροές από τράπεζες στη Σιγκαπούρη προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περίπου 981 εκατομμυρίων δολαρίων, και από τράπεζες στη Βρετανία προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περίπου 922 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ