Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.
Καιρός: Υποχωρεί ο υδράργυρος, έρχονται συννεφιές και τοπικές βροχές - Πότε θ΄αρχίσει να μυρίζει χειμώνας
Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.
Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν ελαφρές βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και αργότερα στα προσήνεμα παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά σταδιακά στα δυτικά θα καταστεί μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη αλλά σταδιακά στα δυτικά θα καταστεί ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή άνοδο, για κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.
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