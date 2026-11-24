Πέντεμεγάλα έργα, τρία στην πόλη της Λάρνακας και δύο στα δημοτικά διαμερίσματα Ορόκλινης και Λιβαδιών, θα συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προϋπολογισμός Ανάπτυξης του Δήμου Λάρνακας για το 2027, ο οποίος αναμένεται ν’ ανακοινωθεί μέχρι τις 20 ερχόμενου Δεκεμβρίου. Ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει κονδύλια για τα έργα ανάπλασης στο παλιό νοσοκομείο της πόλης, το οποίο θα μετατραπεί σε νέο δημοτικό μέγαρο, για τα έργα στην ενορία του Αη Γιάννη, όπου ήδη ισχύουν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την καλύτερη εκτέλεση των εργασιών και τη διευκόλυνση των κατοίκων, για την ανέγερση της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, καθώς και για τα έργα ανάπλασης της κεντρικής λεωφόρου Μακαρίου στα Λιβάδια και της παλιάς γειτονιάς στον πυρήνα της Ορόκλινης. Ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας δήλωσε χθες στον «Π» ότι όσον αφορά τον προϋπολογισμό Ανάπτυξης, αναμένονται οι τελικές οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών και πως πριν από τα Χριστούγεννα θα ανακοινωθεί με όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με τα έργα, που θα περιλαμβάνει και τα αντίστοιχα κονδύλια. Σε σχέση με τις εργασίες ανάπλασης που είναι σ’ εξέλιξη στο παλιό νοσοκομείο και στην ενορία του Αη Γιάννη, έργα που θεωρούνται από τα σημαντικότερα στη Λάρνακα τα τελευταία χρόνια, ο κ. Βύρας είπε ότι οι εργασίες βρίσκονται στα αρχικά στάδια αλλά μέχρι το παρόν στάδιο δεν φαίνεται να παρουσιάζουν καθυστερήσεις και προχωρούν με βάση τα αρχικά χρονοδιαγράμματα που έχουν καθοριστεί. Και τα δύο αυτά έργα αναμένεται να παραδοθούν, εκτός απροόπτου, το 2028, με βάση το κατασκευαστικό συμβόλαιο που έχει υπογραφεί. Μέχρι τον Αύγουστο του ίδιου έτους αναμένεται ότι θα είναι έτοιμο και το κτήριο της πανεπιστημιακής σχολής που θα ανεγερθεί στην περιοχή Μακένζι, προκειμένου να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2028-29.