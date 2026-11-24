Η συζήτηση με τον γενικό διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), δρα Βάσο Κουτσιούντα, και τον λειτουργό του Οργανισμού, αρμόδιο για τα γυμναστήρια, Μιχάλη Τερζόπουλο, εντάσσεται στη σειρά συνεντεύξεων του «Πολίτη» για την ανάγκη επικαιροποίησης της νομοθεσίας σε διάφορους τομείς. Και εδώ, το μοτίβο είναι γνώριμο: νόμοι παλαιοί, αρμοδιότητες διάσπαρτες σε πολλές υπηρεσίες και μια διοίκηση που καλείται να καλύψει τα κενά.

Ο πυρήνας ισχύει, το πλαίσιο όχι

Σύμφωνα με τον δρα Βάσο Κουτσιούντα, η βασική φιλοσοφία των κανονισμών του 1995 παραμένει ορθή. Ο χώρος πρέπει να πληροί κτηριολογικές προϋποθέσεις και ασφάλειας, και όσοι παρέχουν υπηρεσίες γυμναστικής πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα και να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο. Όπως εξήγησε, ο ΚΟΑ δεν σκοπεύει να αλλάξει αυτόν τον πυρήνα. Ανέφερε ωστόσο ότι την ημέρα της συνάντησης με τους ενδιαφερόμενους, ο Οργανισμός είχε ευρεία σύσκεψη με τη νομική του επιτροπή, για να καθοριστεί η κατεύθυνση των αλλαγών.

Η άδεια λειτουργίας δεν εκδίδεται ανά επιμέρους μορφή άσκησης. Όπως σημείωσε ο κ. Τερζόπουλος, οι κανονισμοί αναφέρονται στη γυμναστική ως γενική κατηγορία και κάθε νέα τάση που εμφανίζεται στην αγορά εντάσσεται σε αυτήν. Ο Οργανισμός, συνεπώς, δεν καταγράφει πόσα από τα αδειοδοτημένα γυμναστήρια προσφέρουν συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Η άδεια οικοδομής ως το μεγαλύτερο εμπόδιο

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τη νομιμοποίηση των γυμναστηρίων, σύμφωνα με τον κ. Τερζόπουλο, είναι η άδεια οικοδομής με συγκεκριμένη χρήση και ανάπτυξη ως γυμναστήριο. Ένας χώρος που έχει εγκριθεί ως κατάστημα ή εστιατόριο δεν μπορεί απλώς να ενοικιαστεί και να λειτουργήσει ως γυμναστήριο. Σε αυτή την περίπτωση, όπως εξήγησε, παρανομεί τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, που ενοικίασε τον χώρο χωρίς την εγκεκριμένη χρήση, όσο και ο διαχειριστής της επιχείρησης.

Η αλλαγή χρήσης σημαίνει ότι η διαδικασία ξεκινά από την αρχή: πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής, όροι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την αποχέτευση, την Αρχή Ηλεκτρισμού και άλλες υπηρεσίες, και τελικά πιστοποιητικό έγκρισης. Προστίθενται απαιτήσεις για αριθμό αποχωρητηρίων, χώρους στάθμευσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συναίνεση των περιοίκων. Κατά τον κ. Τερζόπουλο, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η έγκριση χρειάζεται περίπου τρία χρόνια. Ανέφερε συγκεκριμένη περίπτωση επιχειρηματία που προσπαθεί εδώ και τέσσερα με πέντε χρόνια να νομιμοποιήσει το γυμναστήριό του.

«Είναι άδικο να γνωρίζω ότι επί πέντε χρόνια κάποιος προσπαθεί και με το που θα λειτουργήσει να πάω να τον κλείσω», σημείωσε. Ο δρ Βάσος Κουτσιούντας πρόσθεσε ότι πολλοί επιχειρηματίες ξεκινούν καλόπιστα και αντιλαμβάνονται αργότερα σε τι έχουν εμπλακεί, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που επένδυσαν χιλιάδες ευρώ σε ενοικιασμένους χώρους, δεν εξασφάλισαν ποτέ άδεια και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την επιχείρηση.

Πρόταση για περίοδο χάριτος

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ο ΚΟΑ επιδιώκει να του δοθεί η δυνατότητα να παρέχει μεταβατική περίοδο χάριτος δύο έως τεσσάρων ετών, υπό προϋποθέσεις. Η ρύθμιση θα αφορά γυμναστήρια που πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, όπως έξοδο κινδύνου, αποχωρητήρια και πιστοποιητικά χώρου, και απασχολούν εγγεγραμμένους γυμναστές, αλλά η άδεια οικοδομής τους δεν αναφέρει ρητά τη χρήση ως γυμναστήριο.

«Αν το καταφέρουμε, πάρα πολλά από τα σημερινά παράνομα γυμναστήρια θα μπορέσουν να νομιμοποιηθούν», υποστήριξε ο δρ Βάσος Κουτσιούντας, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα του Οργανισμού είναι η ασφάλεια των ασκουμένων. Η πρόταση δεν έχει εγκριθεί. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή, έχει ήδη σταλεί σχετική επιστολή και η πρόταση θα πρέπει να περάσει από τα αρμόδια υπουργεία και ενδεχομένως από το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως παραδέχθηκε, δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει αποδεκτή.

Ποιος ελέγχει τι

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΚΟΑ, οι δήμοι έχουν, βάσει της δικής τους νομοθεσίας, όχι απλώς το δικαίωμα αλλά την υποχρέωση να ελέγχουν τους χώρους που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας, ενώ αρμοδιότητες έχουν και άλλες υπηρεσίες για την πυρασφάλεια, τις υγειονομικές προδιαγραφές και τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

«Η κάθε υπηρεσία πρέπει να εφαρμόζει τα του οίκου της και όχι να ρίχνει το μπαλάκι», σημείωσε ο κ. Τερζόπουλος, περιγράφοντας μια πρακτική όπου η ευθύνη μετατίθεται συστηματικά στον ΚΟΑ. Όπως ανέφερε, αν οι αρμόδιες αρχές ασκούσαν ταυτόχρονα πίεση, ένα γυμναστήριο που δεν εντοπίζεται από τον Οργανισμό θα εντοπιζόταν από κάποια άλλη υπηρεσία.

Η κατεύθυνση που εξετάζει ο ΚΟΑ είναι να σταματήσει να ελέγχει πρωτογενώς τις κτηριολογικές απαιτήσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων αρχών και να απαιτεί την άδεια λειτουργίας από τον δήμο ως προϋπόθεση. Όπως εξήγησε ο δρ Βάσος Κουτσιούντας, ο νόμος βρίσκεται ιεραρχικά πάνω από τους κανονισμούς, και άρα η υποχρέωση ελέγχου ανήκει πρώτα στις τοπικές αρχές. «Όταν δεν έχεις άδεια λειτουργίας από τον δήμο, είσαι απλώς παράνομος», σημείωσε. Η αλλαγή αυτή παρουσιάστηκε ως υπό συζήτηση, ενώ ο κ. Τερζόπουλος επισήμανε ότι θα χρειαστεί προηγουμένως επαφή με τους δήμους.

Ο ΚΟΑ, εν τω μεταξύ, συνεχίζει τα νομικά μέτρα. Από το 2021 ή το 2022, σύμφωνα με τον κ. Τερζόπουλο, ο Οργανισμός ζητά συστηματικότερα από το δικαστήριο, παράλληλα με την καταχώριση της υπόθεσης, ενδιάμεσο διάταγμα αναστολής λειτουργίας μέχρι την εκδίκασή της. Οι εκπρόσωποι του ΚΟΑ τόνισαν, ωστόσο, ότι οι έλεγχοι γίνονται με περιορισμένο προσωπικό, με έναν επιθεωρητή ανά επαρχία, και ότι κάθε υπόθεση χρειάζεται τεκμηρίωση που μπορεί να απαιτήσει μήνες. Για τον λόγο αυτόν, ο Οργανισμός ξεκίνησε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων για τον εντοπισμό και την καταγραφή μη αδειοδοτημένων χώρων.

Μια καλή ιδέα, ένας αργός νόμος

Κατά τη συζήτηση τέθηκε η πρόταση για ένα εμφανές σήμα στην είσοδο κάθε αδειοδοτημένου γυμναστηρίου, με κωδικό QR, μέσω του οποίου ο πελάτης θα μπορεί να ελέγχει αν η άδεια ισχύει για το τρέχον έτος. Οι επιχειρήσεις είναι ήδη υποχρεωμένες να αναρτούν την άδεια λειτουργίας τους. Ο δρ Βάσος Κουτσιούντας ανέφερε ότι ένα αναγνωριστικό σήμα, εγκεκριμένο από τον ΚΟΑ, συγκαταλέγεται στις αλλαγές που εξετάζει ο Οργανισμός.

Ο κ. Τερζόπουλος, όμως, έθεσε το ζήτημα που διατρέχει όλη τη συζήτηση: για να εφαρμοστεί μια καλή ιδέα, πρέπει υποχρεωτικά να αλλάξει η νομοθεσία, και η διαδικασία τροποποίησης στην Κύπρο είναι χρονοβόρα.

Κοινός στόχος

Παρά τις εντάσεις, ο δρ Βάσος Κουτσιούντας σημείωσε ότι στις πρόσφατες συναντήσεις με τον σύνδεσμο των γυμναστηρίων διαπιστώθηκε κοινή αντίληψη: οι νόμιμοι επαγγελματίες είναι οι πρώτοι που ζημιώνονται από τα παράνομα γυμναστήρια, και ο στόχος όλων είναι ο κόσμος να γυμνάζεται με ασφάλεια. Οι εκπρόσωποι του ΚΟΑ τάχθηκαν, επίσης, υπέρ οργανωμένης εκστρατείας ενημέρωσης, τόσο για τους πολίτες όσο και για όσους σκοπεύουν να ανοίξουν γυμναστήριο, πέρα από τις τυπικές ανακοινώσεις.

Το συμπέρασμα της συζήτησης είναι ότι οι έλεγχοι και οι κυρώσεις δεν αρκούν από μόνοι τους, όταν η νόμιμη οδός είναι στην πράξη τόσο μακρά που αποθαρρύνει ακόμη και όσους την επιχειρούν καλόπιστα. Το αν οι κανόνες θα προσαρμοστούν στην πραγματικότητα θα κριθεί από την απάντηση των υπουργείων στην πρόταση για περίοδο χάριτος, από τη στάση των δήμων και από την ταχύτητα με την οποία θα κινηθεί η νομοθετική διαδικασία.