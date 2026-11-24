Ο περιφερειάρχης Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι το πλοίο ρυμουλκήθηκε στην Αγία Πετρούπολη μαζί με τα 16 μέλη του πληρώματός του.

Σύμφωνα με τον Ντροζντένκο, το πλήρωμα εγκατέλειψε το Sparta II εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε μετά την επίθεση. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι 16 ναυτικοί έφθασαν στην Αγία Πετρούπολη με άλλο ρωσικό πλοίο.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Φινλανδίας ανέφεραν ότι πιθανότατα η Ουκρανία ευθύνεται για το πλήγμα, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια το φορτηγό πλοίο παρασύρθηκε στα φινλανδικά χωρικά ύδατα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς έλαβαν μέρος επτά πλοία: τρία από τη Φινλανδία, δύο από τη Ρωσία και δύο από την Εσθονία.

Η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση στο ρωσικό φορτηγό πλοίο. Την Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έπληξαν με θαλάσσια drones και βύθισαν ρωσική κορβέτα στο λιμάνι της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη.

Πηγή: ΚΥΠΕ