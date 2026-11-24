Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί, ο «υπαστυνόμος» Μεχμέτ Μανμάς ανέφερε ότι οι κατηγορίες αφορούν τη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS). Κατά τα στοιχεία της έρευνας, το πλοίο απέπλευσε στις 11:56 με 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, ανατράπηκε λόγω θραύσης στο άκρο της γλίστρας και βυθίστηκε. Το σήμα κινδύνου εκπέμφθηκε στις 12:13 και πρώτος έφτασε στο σημείο πολίτης με το σκάφος του. Διασώθηκαν 239 άτομα και ανασύρθηκαν οκτώ σοροί.

Η «αστυνομία» παρουσίασε 27 τεκμήρια, ανάμεσά τους καταθέσεις, το δηλωτικό επιβατών, έγγραφα νηολόγησης, τιμολόγια, αρχεία μετακινήσεων και δεδομένα 57 ημερών από τον καταγραφέα ταξιδιού (VDR). Ο «ανακριτής» υποστήριξε ότι οι ύποπτοι, οι οποίοι κρατούνται εδώ και 85 ημέρες, ενδέχεται να διαφύγουν. Επικαλέστηκε τις διελεύσεις του διευθυντή της εταιρείας προς τις ελεύθερες περιοχές, καθώς και το γεγονός ότι οι υπόλοιποι δεν διαθέτουν κατοικία και έχουν υπηκοότητα Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν. Ανέφερε επίσης ότι αναμένονται έγγραφα και έκθεση πραγματογνωμοσύνης από την Τουρκία. Ο διευθυντής της εταιρείας και ο καπετάνιος έχουν «υπηκοότητα» του ψευδοκράτους.

Ο ανακριτής ζήτησε την προφυλάκιση των υπόπτων για διάστημα έως τριών μηνών, μέχρι την έναρξη της δίκης. Το «δικαστήριο» αναμένεται να απαντήσει στο αίτημα σήμερα. Ανέφερε ακόμη ότι η εταιρεία έχει 13 μετόχους, έχει αλλάξει 10 διευθυντές μέχρι σήμερα και ότι ο ύποπτος A.Ö. διετέλεσε διευθυντής δύο φορές.

Η δικηγόρος υπεράσπισης Μπαχάρ Έρσοζερ αμφισβήτησε τη νομιμότητα του αιτήματος κράτησης και κατέθεσε το εγχειρίδιο του Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλείας (EYS). Υποστήριξε ότι για τις επισκευές ήταν υπεύθυνος ο γενικός διευθυντής της εταιρείας. Κατά την εξέταση του ανακριτή, ρώτησε για τις καταθέσεις των λιμενικών αρχών, τον εντοπισμό του αποκολλημένου τμήματος της γλίστρας, τη λειτουργία των σωστικών λέμβων και το κατά πόσο υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία πέραν των δεδομένων του VDR. Χαρακτήρισε παράνομο το αίτημα της «αστυνομίας» για τρίμηνη προφυλάκιση και κατηγόρησε τον ανακριτή ότι δεν ενεργεί σύμφωνα με την αρχή της δίκαιης δίκης.

Η Έρσοζερ ρώτησε τον ανακριτή από πόσα άτομα ελήφθησαν καταθέσεις στα τμήματα λιμένων, ακτοφυλακής και ασφάλειας ακτών και διατύπωσε ισχυρισμούς για την επιχείρηση διάσωσης την ημέρα του δυστυχήματος. Είπε επίσης ότι ο διευθυντής της εταιρείας δεν γνώριζε για τις κόλλες που αγοράστηκαν για την επισκευή του πλοίου. Επικαλέστηκε το οργανόγραμμα διοίκησης και τον «περί εταιρειών νόμο», υποστηρίζοντας ότι την ευθύνη είχε ο γενικός διευθυντής.

Η Ντιαλόγ γράφει ότι κατά τη διαδικασία κυριάρχησε ο ισχυρισμός πως ρωγμές και σπασίματα στο πλοίο επισκευάστηκαν με απλή κόλλα αξίας 400 ΤΛ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναφέρθηκε ότι το πλοίο είχε επισκευαστεί δύο μήνες πριν από την τραγωδία από τον καπετάνιο και ένα άτομο που καταζητείται και στη συνέχεια απέπλευσε.

Η Αβρούπα μεταδίδει ότι η Έρσοζερ κατηγόρησε την ασφάλεια ακτών και την ακτοφυλακή ότι εγκατέλειψαν τους επιβάτες, υποστηρίζοντας πως τα σωστικά σκάφη δεν είχαν ούτε βενζίνη ούτε εξοπλισμό. «Το είδαμε στα βίντεο. Οι άνθρωποι ήταν ο ένας πάνω στον άλλον μέσα σε μια τρύπα. Αν ένα σωστικό συνεργείο έριχνε ένα σχοινί εκεί, θα σώζονταν», φέρεται να είπε. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι παρευρισκόμενοι σοκαρίστηκαν όταν η δικηγόρος έκανε λόγο για πρόχειρη επισκευή στο λιμάνι από τον καπετάνιο και το πλήρωμα, με κόλλα αξίας 400 ΤΛ. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με κατάθεση, το λιμεναρχείο γνώριζε για την επισκευή, αλλά δήλωσε ότι δεν είχε τις γνώσεις για να αναλάβει την ευθύνη.

Η Χαλκίν Σεσί γράφει ότι η δικηγόρος των κατηγορουμένων υποστήριξε πως το ελικόπτερο που συμμετείχε στη διάσωση άφησε στη θάλασσα ανθρώπους τους οποίους προσπαθούσε να σώσει, με αποτέλεσμα να πνιγούν. Το δημοσίευμα μεταφέρει επίσης τους ισχυρισμούς της ότι η ακτοφυλακή και η ασφάλεια ακτών εγκατέλειψαν τους ανθρώπους, ότι τα σωστικά σκάφη δεν είχαν καύσιμα και εξοπλισμό και ότι το λιμεναρχείο γνώριζε πως ο καπετάνιος και το πλήρωμα είχαν επισκευάσει πρόχειρα το πλοίο στο λιμάνι.

Τ/κ μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι και χθες συγγενείς των θυμάτων περίμεναν έξω από το «δικαστήριο», κρατώντας φωτογραφίες των ανθρώπων τους που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία και ζητώντας δικαιοσύνη.

Πηγή: ΚΥΠΕ