Η ανακοίνωση αυτή έρχεται καθώς το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δύο ρωσικών πλοίων που πραγματοποιήθηκαν ανοιχτά της Λιβύης, σε μια κίνηση που φαίνεται πως επεκτείνει τον πόλεμο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, που μαίνεται εδώ και σχεδόν 5 χρόνια.

«Στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 699 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας με ανάρτησή του στο Telegram.

Τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από τις περιφέρειες του Μπριάνσκ, του Μπέλγκοροντ, της Καλούγκα, του Όρελ, του Σμολένσκ, της Μόσχας και της Κριμαίας, τη χερσόνησο στη Μαύρη Θάλασσα που προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι «355 drones εξαπολύθηκαν προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας» και 63 μηχανισμοί «καταστράφηκαν κατά την προσέγγισή» τους στη ρωσική πρωτεύουσα την περασμένη νύχτα.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν προς το παρόν αναφέρει νεκρούς ή τραυματίες.

Η Ρωσία συνεχίζει επίσης από την πλευρά της να σφυροκοπά την Ουκρανία βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως ενεργειακές εγκαταστάσεις καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, ενώ την ίδια ώρα καταβάλλονται αμερικανικές προσπάθειες με στόχο να προχωρήσουν οι συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό της σύγκρουσης, κατά την οποία έχουν σκοτωθεί ή τραυματισθεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Στο μεταξύ το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε σήμερα ότι φορτηγό πλοίο, το Sparta II, το οποίο είχε πιάσει φωτιά ύστερα από επίθεση drone στον Κόλπο της Φινλανδίας το σαββατοκύριακο, έχει ρυμουλκηθεί στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης.

Ο φινλανδικός στρατός ανακοίνωσε ότι η επίθεση διεξήχθη πιθανόν από την Ουκρανία, αν και το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει σχετικά. Και τα 16 μέλη πληρώματος είχαν απομακρυνθεί σε ρωσικό πλοίο, εκ των οποίων ένα που είχε τραυματιστεί ελαφρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ