Σε δηλώσεις της στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, η Ζαχάροβα επιχείρησε να αποδομήσει τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, χαρακτηρίζοντάς τες δημοσιογραφικές εικασίες και υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η ίδια ανέφερε ότι, αν και η Μόσχα συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει τέτοιου είδους δημοσιεύματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση έκρινε σκόπιμο να τοποθετηθεί.

«Πρόκειται για εικασίες στα μέσα ενημέρωσης, τις οποίες συνήθως δεν σχολιάζουμε. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση μπορώ να πω ότι το περιεχόμενο αυτών των δημοσιευμάτων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ζαχάροβα στο Interfax.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών περιορίστηκε, πάντως, σε μια γενική διάψευση, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις επί των συγκεκριμένων πληροφοριών που έχουν δημοσιευθεί.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Τα δημοσιεύματα για την απέλαση

Υπενθυμίζεται ότι την είδηση είχε μεταδώσει αρχικά ο ΑΝΤ1, ενώ ακολούθησε δημοσίευμα του Politico, το οποίο επικαλέστηκε δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυπριακής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, οι κυπριακές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να εντόπισαν δίκτυο που επιδίωκε να αποκτήσει πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε τεχνολογίες των οποίων η μεταφορά στη Ρωσία απαγορεύεται βάσει των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Οι δύο διπλωμάτες φέρονται να διατηρούσαν επαφές με Κύπριους πολίτες που είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Τα ευρήματα του The Insider

Στο μεταξύ, το ανεξάρτητο ρωσικό ερευνητικό μέσο The Insider δημοσίευσε τα ονόματα δύο στελεχών της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται πλέον στον κατάλογο του διπλωματικού σώματος που δημοσιεύει το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόκειται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, για τους Αλεξάντερ Σεβτσόφ και Νικίτα Σεργκέεφ. Το The Insider υποστηρίζει, μάλιστα, ότι ο πρώτος συνδέεται με τη ρωσική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών (GRU).

Ο Νικίτα Σεργκέιεφ και ο Αλεξάντερ Σεβτσόφ.

Σύμφωνα με την έρευνα του μέσου, τα διαπιστευμένα μέλη της ρωσικής διπλωματικής αποστολής στην Κύπρο μειώθηκαν από 36 τον Οκτώβριο σε 34 τον Νοέμβριο.

Πηγές: Interfax / The Insider