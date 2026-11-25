Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/11) σε διώροφη οικία που βρίσκεται υπό ανακαίνιση στην Κοκκινοτριμιθιά, στην επαρχία Λευκωσίας.
Τυλίχθηκε στις φλόγες η οροφή κλειδωμένου σπιτιού στην Κοκκινοτριμιθιά – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες ανακαίνισης
Η κατοικία βρισκόταν υπό ανακαίνιση και ήταν κλειδωμένη, χωρίς κανέναν στο εσωτερικό της – Οι πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής συνδέουν την πυρκαγιά με εργασίες που είχαν προηγηθεί
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 12:29, με τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λακατάμειας και Υπαίθρου Περιστερώνας να ανταποκρίνονται με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 13:42, αφού προκάλεσε ζημιές σε μέρος της ξύλινης οροφής της κατοικίας. Για την κατάσβεσή της κρίθηκε αναγκαία η μερική αποδόμηση της οροφής.
Κατά την άφιξη των πυροσβεστών, το κτήριο ήταν κλειδωμένο και δεν υπήρχε κανείς στον χώρο.
Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά φαίνεται να συνδέεται με τις εργασίες ανακαίνισης που είχαν πραγματοποιηθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα.
Συνολικά, κατά το τελευταίο 24ωρο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 21 κλήσεις για βοήθεια, εκ των οποίων 12 αφορούσαν πυρκαγιές, έξι ειδικές εξυπηρετήσεις και τρεις ψευδείς κλήσεις.
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