Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 12:29, με τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λακατάμειας και Υπαίθρου Περιστερώνας να ανταποκρίνονται με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 13:42, αφού προκάλεσε ζημιές σε μέρος της ξύλινης οροφής της κατοικίας. Για την κατάσβεσή της κρίθηκε αναγκαία η μερική αποδόμηση της οροφής.

Κατά την άφιξη των πυροσβεστών, το κτήριο ήταν κλειδωμένο και δεν υπήρχε κανείς στον χώρο.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά φαίνεται να συνδέεται με τις εργασίες ανακαίνισης που είχαν πραγματοποιηθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Συνολικά, κατά το τελευταίο 24ωρο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 21 κλήσεις για βοήθεια, εκ των οποίων 12 αφορούσαν πυρκαγιές, έξι ειδικές εξυπηρετήσεις και τρεις ψευδείς κλήσεις.