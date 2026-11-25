Η προθέρμανση του κινητήρα πριν από την έναρξη της οδήγησης αποτελεί συνήθεια για πολλούς οδηγούς, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Ωστόσο, στα σύγχρονα αυτοκίνητα η παρατεταμένη λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί όχι μόνο δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενδέχεται να επιταχύνει τη φθορά των εξαρτημάτων του.
Πόση ώρα πρέπει να αφήνουμε το αυτοκίνητο αναμμένο πριν ξεκινήσουμε; Τι συνιστούν οι μηχανικοί
Μια συνήθεια που διατηρούν πολλοί οδηγοί, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, μπορεί να επιταχύνει τη φθορά του κινητήρα και να αυξήσει τις ανάγκες συντήρησης του αυτοκινήτου
Όπως αναφέρει το carandmotor.gr, η συγκεκριμένη πρακτική ήταν απαραίτητη τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν τα αυτοκίνητα διέθεταν καρμπυρατέρ. Η προθέρμανση επέτρεπε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα, αποτρέποντας το ενδεχόμενο να σβήσει κατά την επιτάχυνση.
Η καθιέρωση, ωστόσο, των συστημάτων ψεκασμού καυσίμου από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 άλλαξε τα δεδομένα. Στα σύγχρονα οχήματα, ειδικοί αισθητήρες καταγράφουν τη θερμοκρασία του κινητήρα και του περιβάλλοντος, ρυθμίζοντας αυτόματα την ποσότητα καυσίμου που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του.
Πώς επηρεάζεται ο κινητήρας
Όταν το αυτοκίνητο παραμένει ακινητοποιημένο με αναμμένο κινητήρα, το λιπαντικό χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα, παρατείνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα κινούμενα μέρη του κινητήρα υπόκεινται σε αυξημένη τριβή.
Παράλληλα, τα μεταλλικά εξαρτήματα του κινητήρα διαστέλλονται καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία τους, με τις ιδανικές ανοχές μεταξύ τους να επιτυγχάνονται όταν ο κινητήρας φτάσει στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.
Η παρατεταμένη λειτουργία στο ρελαντί μπορεί επίσης να συμβάλει στην υποβάθμιση των ιδιοτήτων του λιπαντικού, καθιστώντας αναγκαία τη συχνότερη αλλαγή λαδιών.
Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι μηχανικοί συνιστούν η προθέρμανση του κινητήρα στο ρελαντί να μην ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα. Προτιμότερο είναι οι οδηγοί να ξεκινούν τη διαδρομή τους, αποφεύγοντας τις απότομες επιταχύνσεις και τις υψηλές στροφές του κινητήρα κατά τα πρώτα χιλιόμετρα.
Ενδεικτικά, συνιστάται οι στροφές του κινητήρα να μην ξεπερνούν τις 2.500 ανά λεπτό μέχρι να επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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