Ο κινεζικός κολοσσός των τηλεπικοινωνιών Huawei κρίθηκε ένοχος χθες Τρίτη από σώμα ενόρκων δικαστηρίου των ΗΠΑ για κλοπή βιομηχανικών μυστικών και υποστήριξη στις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην προσπάθεια να επιβάλλουν λογοκρισία στο διαδίκτυο, απόφαση που επέκρινε έντονα η διοίκηση της επιχείρησης σε βάρος της οποίας διατυπώνονται σε δυτικές πρωτεύουσες υποψίες πως επιδίδεται σε κατασκοπεία για λογαριασμό του Πεκίνου.
Ένοχη η Huawei στις ΗΠΑ για κλοπή βιομηχανικών μυστικών – Βοηθούσε το Ιράν να παρακολουθεί πολίτες
Αμερικανικό δικαστήριο καταδίκασε τον κινεζικό κολοσσό για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων τραπεζική απάτη και παραβίαση κυρώσεων – Η εταιρεία απορρίπτει τις κατηγορίες και εξετάζει νομικά μέτρα
Οι ένορκοι του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης έκριναν επίσης τον όμιλο ένοχο για τραπεζική απάτη, πάντως όχι για αυτή που θεωρείτο η πιο σοβαρή κατηγορία στη δίκη, δηλαδή της σύστασης και συμμορίας και της συνωμοσίας με σκοπό την υπεξαίρεση πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οι κατηγορίες σε βάρος του ομίλου «είναι ανυπόστατες» τόσο από «νομική» άποψη όσο και από αυτή των «γεγονότων», αντέτεινε σε ανακοίνωσή της η Χουαγουέι, που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με απαγορεύσεις, αποκλεισμούς και κυρώσεις τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη.
Ο όμιλος πρόσθεσε πως θα εξετάσει «σχολαστικά» την απόφαση και εξετάζει τη λήψη «όλων των απαραίτητων νομικών μέτρων» για την υπεράσπιση των συμφερόντων του.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλαντς δεν έκρυψε την ικανοποίησή του: «για δεκαετίες, η Χουαγουέι και τρεις θυγατρικές της επιδίδονταν στις δραστηριότητές τους (...) στη βάση ψεμάτων και κλοπών. Χάρη στο έργο του FBI και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων μας, αυτοί που ενεπλάκησαν σε παράνομες δραστηριότητες θα λογοδοτήσουν», σχολίασε, σύμφωνα με δελτίου Τύπου των υπηρεσιών του.
Η ποινή αναμένεται να αποφασιστεί τον Σεπτέμβριο του 2027.
Πηγή: ΑΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.