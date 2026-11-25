«Θέλω να θυμίσω ότι στο ίδιο δωμάτιο, στην προηγούμενη σύνθεση της Επιτροπής, είπα ότι ως οργάνωση, επειδή μπαίνουμε στα σπίτια των μελών μας και έχουμε πληροφορίες, συναντούμε ιδιαίτερα γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος της φροντίδας τους και εξαρτώνται οικονομικά από τους συζύγους τους και ανέχονται μορφές βίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Λαμπριανίδης δεν έδωσε αριθμό περιστατικών, κατέστησε ωστόσο σαφές ότι η καταγγελία του στηρίζεται στην επαφή της οργάνωσης με τα μέλη της και στη γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιούν.

Το κόστος της ανεξαρτησίας

Η οικονομική δυνατότητα ενός ατόμου με σοβαρή κινητική αναπηρία να αποδεσμευτεί από το οικογενειακό του περιβάλλον, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δυνατότητά του να αγοράσει υπηρεσίες φροντίδας. Τα ποσά που παρέθεσε ενώπιον της Επιτροπής ο κ. Λαμπριανίδης είναι ενδεικτικά της απόστασης που χωρίζει τις κρατικές παροχές από τις πραγματικές ανάγκες. Υπάρχουν, όπως ανέφερε, άτομα που χρειάζονται δύο ή ακόμη και τρεις φροντιστές και λαμβάνουν €1.210 μηνιαίως, όταν το κόστος εργοδότησης ενός και μόνο φροντιστή υπερβαίνει τα €1.500. Ο ίδιος χαρακτήρισε όχι μόνο ανεπαρκή, αλλά και προσβλητική την αύξηση του 10% που παραχωρήθηκε στα επιδόματα, σημειώνοντας ότι κατά την τελευταία επταετία ο πληθωρισμός ανήλθε περίπου στο 20%. Υπογράμμισε δε ότι η εξασφάλιση υπηρεσιών, την οποία προτάσσει η νέα νομοθεσία, προϋποθέτει και την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων. Επικαλούμενος κρατικά πλεονάσματα πέραν των τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ την τελευταία τριετία, κάλεσε την πολιτεία να διαθέσει περισσότερα χρήματα, ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα, με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Το εισόδημα του συζύγου

Μια ακόμη παράμετρο της οικονομικής εξάρτησης ανέδειξε ο πρόεδρος της ΟΠΑΚ, ζητώντας να ανοίξει εκ νέου το κεφάλαιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Όπως επισήμανε, για σκοπούς παραχώρησης του ΕΕΕ συνυπολογίζεται το εισόδημα του συζύγου ενός ατόμου με αναπηρία, πρακτική η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγεί οικογένειες στη φτώχεια. Υπέδειξε ότι δεν μπορεί η πολιτεία να εξαγγέλλει μέτρα προστασίας των οικογενειών από τη φτώχεια και την ίδια στιγμή να διατηρεί νομοθετικές ρυθμίσεις που ωθούν σε αυτήν τους πλέον ευάλωτους πολίτες.

Στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό ορισμένων νοικοκυριών αναφέρθηκε και η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου, παρουσιάζοντας τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία της υπηρεσίας συμβούλων υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη εξυπηρετηθεί περισσότερα από 1.800 άτομα, με τους συμβούλους να έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις μεγάλης ευαλωτότητας και να διαπιστώνουν τις πραγματικότητες που υπάρχουν πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών. Η κ. Ανθοπούλου υπογράμμισε τη σημασία της αξιολόγησης των αναγκών στο ίδιο το περιβάλλον διαβίωσης του ατόμου με αναπηρία.

Χρειάζονται πιστώσεις

Από πλευράς Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ο γενικός διευθυντής Γιάννης Νικολαΐδης χαρακτήρισε εμβληματική τη μεταρρύθμιση για την αναπηρία, η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε την 1η Ιουλίου. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν για την πλήρη εφαρμογή της και ότι θα απαιτηθούν πρόσθετες πιστώσεις, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα, κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής της νομοθεσίας προέκυψαν δαπάνες που δεν είχαν συνυπολογιστεί στον αρχικό σχεδιασμό. Με την αναγνώριση της άτυπης φροντίδας, αρκετοί υφιστάμενοι δικαιούχοι που προηγουμένως δεν αξιοποιούσαν το δικαίωμά τους για φροντίδα, προσήλθαν για να το ασκήσουν. Ο κ. Νικολαΐδης διαβεβαίωσε ότι υπάρχει πρόθεση συνέχισης της μεταρρύθμισης και αναφέρθηκε στην προώθηση νέων υπηρεσιών, καθώς και στην ενίσχυση της στελέχωσης του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Από πλευράς υφυπουργείου, πάντως, δεν δόθηκε ειδική απάντηση στην καταγγελία για τις γυναίκες με αναπηρίες που ανέχονται μορφές βίας λόγω της οικονομικής τους εξάρτησης.