Το μέσο ενημέρωσης Αλ Μασίρα ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έγινε «επίθεση εναντίον του λιμανιού στη Χοντάιντα». Το λιμάνι είναι ένα από τα πλέον στρατηγικά στην Υεμένη και βρίσκεται στα χέρια των ανταρτών για περισσότερο από μία δεκαετία.

Νωρίτερα, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, η οποία συμμετέχει στον πόλεμο στην Υεμένη στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης από την άνοιξη του 2015, προειδοποίησε τους «αμάχους» να απομακρυνθούν επειγόντως από τις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Ο εκπρόσωπος της Ανσαραλά για στρατιωτικές υποθέσεις, Γιαχία Σάρια, απείλησε ότι το Ριάντ θα υποστεί αντίποινα. «Το λιμάνι στην Τζέντα και άλλα εχθρικά λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα θα γίνουν στόχοι των ενόπλων δυνάμεών μας αν ο εχθρός κάνει πράξη τις απειλές του να βομβαρδίσει το λιμάνι στη Χοντάιντα», έγραψε στο X.

Κάλεσε όσους βρίσκονται στα λιμάνια αυτά να «απομακρυνθούν εσπευσμένα αμέσως» και τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποσύρουν τα πλοία τους.

Η Ανσαραλά, σιιτικό κίνημα ευθυγραμμισμένο με το Ιράν που ελέγχει μεγάλο μέρος της Υεμένης, έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ υποστηρίζει τις αντίπαλες δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Την Τρίτη, το κίνημα έβαλε στο στόχαστρο τον υψηλότερο ουρανοξύστη στην οικονομική συνοικία του Ριάντ, τραυματίζοντας 11 ανθρώπους. Παράλληλα, ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Άντεν, πόλη στον νότο όπου μετέφερε την έδρα της η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση μετά την απώλεια της πρωτεύουσας το 2014.

Πηγή: ΚΥΠΕ