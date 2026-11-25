Οι καταρρακτώδεις βροχές της Δευτέρας στην περιοχή Μπογκόρ, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Τζακάρτα, προκάλεσαν υπερχείλιση γειτονικού ποταμού και πλημμύρισαν τις στοές, ανέφερε ο Έντρα Ροσμαουάν, εκπρόσωπος της Αστυνομίας στη δυτική Ιάβα.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό το μεσημέρι της Τετάρτης, τοπική ώρα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, 26 άνθρωποι εξακολουθούσαν να θεωρούνται παγιδευμένοι στο χρυσωρυχείο.

This afternoon, severe flooding hit Desa Gawar Belangi, Terangun District, Gayo Lues Regency, Aceh, Indonesia. (24, 11, 2026) At least three houses were reportedly swept away. https://t.co/DheSuoSqlS — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026

Έντεκα εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν καθώς τα νερά πλημμύριζαν τις στοές. Ομάδα διασωστών καταβάλλει «τη μέγιστη προσπάθεια για να μπορέσει να μπει στις στοές εξόρυξης, παρά τις δυσκολίες που οφείλονται στις μετεωρολογικές συνθήκες και το πόσο στενές είναι», δήλωσε ο Ροσμαουάν.

Τα δυστυχήματα σε μεταλλεία και ορυχεία είναι συχνά στην Ινδονησία, χώρα με πλούσιο υπέδαφος. Ιδιαίτερα συχνά είναι σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια των αρχών, όπου κατά κανόνα αγνοούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ