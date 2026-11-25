Είκοσι έξι εργαζόμενοι σε παράνομο χρυσωρυχείο στην Ινδονησία παραμένουν παγιδευμένοι, αφού οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρα στις στοές του, ανακοίνωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της Αστυνομίας.
Παγιδευμένοι στα έγκατα της γης 26 μεταλλωρύχοι - Πλημμύρισε παράνομο χρυσωρυχείο στην Ινδονησία
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή Μπογκόρ προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμού και πλημμύρισαν τις στοές. Έντεκα εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν, ενώ επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι καταρρακτώδεις βροχές της Δευτέρας στην περιοχή Μπογκόρ, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Τζακάρτα, προκάλεσαν υπερχείλιση γειτονικού ποταμού και πλημμύρισαν τις στοές, ανέφερε ο Έντρα Ροσμαουάν, εκπρόσωπος της Αστυνομίας στη δυτική Ιάβα.
Οι αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό το μεσημέρι της Τετάρτης, τοπική ώρα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, 26 άνθρωποι εξακολουθούσαν να θεωρούνται παγιδευμένοι στο χρυσωρυχείο.
This afternoon, severe flooding hit Desa Gawar Belangi, Terangun District, Gayo Lues Regency, Aceh, Indonesia. (24, 11, 2026) At least three houses were reportedly swept away. https://t.co/DheSuoSqlS— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026
Έντεκα εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν καθώς τα νερά πλημμύριζαν τις στοές. Ομάδα διασωστών καταβάλλει «τη μέγιστη προσπάθεια για να μπορέσει να μπει στις στοές εξόρυξης, παρά τις δυσκολίες που οφείλονται στις μετεωρολογικές συνθήκες και το πόσο στενές είναι», δήλωσε ο Ροσμαουάν.
Τα δυστυχήματα σε μεταλλεία και ορυχεία είναι συχνά στην Ινδονησία, χώρα με πλούσιο υπέδαφος. Ιδιαίτερα συχνά είναι σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια των αρχών, όπου κατά κανόνα αγνοούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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