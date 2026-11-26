Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, απέστειλε στη Βουλή για έγκριση τους καταλόγους με τις θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία για το 2027. Οι κενές θέσεις αφορούν σχεδόν όλα τα υπουργεία, υφυπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες του Δημοσίου. Η διαδικασία πλήρωσής τους θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση των γενικών γραπτών εξετάσεων, οι οποίες ανατέθηκαν στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και προγραμματίζονται ως εξής:

Σάββατο 6/2/2027: Για θέσεις εισδοχής με αρχική κλίμακα που δεν υπερβαίνει την Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.

Σάββατο 6/3/2027: Για θέσεις εισδοχής με αρχική κλίμακα που δεν υπερβαίνει την Α7 και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών.

Σάββατο 10/4/2027: Για θέσεις εισδοχής με αρχική κλίμακα Α9 και Α11, για τις οποίες απαιτείται πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν ή/και επαγγελματικό προσόν.

Η ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις αναμένεται κατά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Τότε θα δοθούν και περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμίων.

Τι αλλάζει στις εξετάσεις

Σύμφωνα με την ΕΔΥ, το περιεχόμενο των γραπτών εξετάσεων θα διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των θέσεων, ενώ σε δύο περιπτώσεις διατηρείται ή εισάγεται διαφορετικός τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων.

Ειδικότερα, για τις θέσεις με αρχική κλίμακα που δεν υπερβαίνει την Α8, η γραπτή εξέταση θα αφορά, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, εξέταση ικανοτήτων. Θα αποτελείται από δύο θέματα: λεκτική ικανότητα και αφαιρετική/ποσοτική ικανότητα.

Σημαντική αλλαγή επέρχεται στη γραπτή εξέταση για τις θέσεις με αρχική κλίμακα που δεν υπερβαίνει την Α7. Σε αντίθεση με όσα ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια, η εξέταση θα αποτελείται πλέον από ένα μόνο εξεταστικό δοκίμιο, το οποίο θα αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα των υποψηφίων. Θα εξετάζεται η κατανόηση γραπτού λόγου μέσα από την ανάγνωση σύντομων κειμένων ή οδηγιών, καθώς και η κατανόηση βασικών γλωσσικών δομών και του λεξιλογίου της ελληνικής γλώσσας. Οι ερωτήσεις θα είναι κλειστού τύπου, δηλαδή πολλαπλής επιλογής.

Για τις θέσεις με αρχική κλίμακα Α9 και Α11 θα διενεργηθεί εξέταση ικανοτήτων, η οποία θα περιλαμβάνει τρία θέματα. Τα δύο πρώτα θα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους, ενώ το τρίτο θα διαφοροποιείται ανάλογα με την ομάδα θέσεων για την οποία θα ενδιαφέρεται κάθε υποψήφιος. Τα τρία εξεταστικά αντικείμενα θα είναι: Αφαιρετική ικανότητα, κριτική ικανότητα και η ικανότητα αξιολόγησης καταστάσεων και εργασιακών σεναρίων. Η τελευταία εξέταση θα είναι ξεχωριστή για κάθε ομάδα θέσεων, οι οποίες θα ομαδοποιηθούν με βάση τα απαιτούμενα προσόντα για την κάθε θέση.

Πρώτα οι εξετάσεις

Η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης διορισμού στην ΕΔΥ για οποιαδήποτε από τις θέσεις που θα περιλαμβάνονται στους καταλόγους θέσεων εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία για το 2027. Οι κατάλογοι αφού εγκριθούν από τη Βουλή, στη συνέχεια να δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Θα αναρτηθούν επίσης στις ιστοσελίδες της ΕΔΥ, της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.