Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τίτλο «Ο Συναγερμός και οι προεδρικές εκλογές», ο κ. Προδρόμου αμφισβητεί κατά πόσο η διεξαγωγή προκριματικών εκλογών αποτελεί την ενδεδειγμένη διαδικασία για την ανάδειξη του υποψηφίου του ΔΗΣΥ, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια επιλογή ενδεχομένως να έρχεται σε αντίθεση με την οργανωτική δομή και την καθιερωμένη ιεραρχία του κόμματος.

Ο πρώην υπουργός αναφέρει ότι, μετά τον κατά την εκτίμησή του αποκλεισμό του ενδεχομένου υποψηφιότητας της προέδρου του ΔΗΣΥ, η συζήτηση επικεντρώνεται στην επιλογή άλλου προσώπου, με την ιδέα της διεξαγωγής προκριματικών εκλογών να κερδίζει έδαφος λόγω του ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται από διάφορα πολιτικά στελέχη για τη διεκδίκηση του κομματικού χρίσματος.

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Ο Συναγερμός και οι προεδρικές εκλογές (1)

Διαδικασίες, ηγετική δομή και υποψήφιοι Γίνεται λόγος για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός εν όψει των προεδρικών εκλογών. Στις (μάλλον πρόωρες) σχετικές συζητήσεις κυριάρχησε το ερώτημα για την επιλογή του προσώπου που θα διεκδικήσει την προεδρία της χώρας. Αφού με τα γνωστά ( ; ) περιστατικά αποκλείστηκε τυχόν υποψηφιότητα της προέδρου, φτάσαμε σε μια διαδικασία επιλογής άλλου υποψηφίου. Από την ώρα που υπάρχουν διάφορα πολιτικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για το «χρίσμα», επικρατεί η ιδέα ότι πρέπει να γίνουν κάποιου είδους προκριματικές εκλογές. Το μοντέλο μιας τέτοιας "προκριματικής" εκλογής, που γνωρίζουμε από τις Η.Π.Α., θεωρείται ως ο κατάλληλος, αποτελεσματικός και δίκαιος τρόπος για την ανάδειξη υποψηφίου. Είναι όμως έτσι; Μήπως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες που δεν λαμβάνονται υπόψη;Η διαδικασία των «primaries» (προκριματικών εκλογών) για το χρίσμα υποψηφίου προβλήθηκε διεθνώς ξεκινώντας από την πρακτική που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιστορικά, στην αμερικανική εμπειρία, αυτή η μέθοδος στόχευε να περιορίσει την αλλοτινή παντοδυναμία των «κομματαρχών». Καθιερώθηκε για να μην μπορεί να υποδεικνύουν κατά βούληση κάποιον υποψήφιο (με κριτήρια που δεν ήταν βέβαιο ότι ανταποκρίνονταν στο κοινό συμφέρον). Σταδιακά αυτή η διαδικασία γενικεύτηκε και έγινε όπως τη γνωρίζουμε τα τελευταία τριάντα χρόνια. Δεν μπορεί όμως να παραβλέψουμε κάποιες σημαντικές διαφορές. Στο αμερικανικό σύστημα τα πολιτικά κόμματα διαφέρουν αρκετά από αυτό που γνωρίζουμε εδώ. Δεν είναι αυστηρά δομημένοι πολιτικοί οργανισμοί με ιεραρχία, όπως παρουσιάζονται τα πολιτικά κόμματα στην Κύπρο. Ποιος είναι, για παράδειγμα, πρόεδρος των Δημοκρατικών ή των Ρεμπουπλικανών; Υπάρχει; Από τη στιγμή που τα (δυο) πολιτικά κόμματα δεν παρουσιάζουν κάποια παγιωμένη ιεραρχία και δεν έχουν κάποιον επικεφαλής που θα οδηγούσε στις εκλογές, μπορεί πολιτικά ή και άλλα πρόσωπα που το επιθυμούν να εμφανίζονται και να διεκδικούν το χρίσμα του υποψηφίου. Ενώ στα πολιτικά κόμματα όπως τα γνωρίζουμε εδώ υπάρχουν προβεβλημένες διαδικασίες για την ανάδειξη ιεραρχημένης ηγεσίας μέσα από εσωτερικές εκλογές.

Σε αυτές τις εκλογικές διαδικασίες που καθορίζουν την ηγετική πυραμίδα συμμετέχει μάλιστα -τουλάχιστον στον Συναγερμό- το σύνολο των μελών. Εφόσον υπάρχει μια τέτοια (περισπούδαστη) δομή κομματικής ιεραρχίας (πρόεδρος, αναπληρωτής, αντιπρόεδροι κ.ο.κ.), μπορεί άραγε την κρίσιμη ώρα (προεδρικές εκλογές) να γίνεται μια άλλη, ξεχωριστή, εκλογική διαδικασία; Φαίνεται να υπάρχει μια σοβαρή αναντιστοιχία. Από τη μια υπάρχει καθιερωμένη ηγεσία και από την άλλη μπορεί η αποστολή της διεκδίκησης των κύριων εκλογών στη χώρα να ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο. Έτσι όμως τίθεται το ερώτημα: ποια θα ήταν η θέση και το κύρος του (της) προέδρου του κόμματος στην περίπτωση που κάποιος άλλος θα υπερίσχυε σε μια τέτοια "προκριματική" εκλογική διαδικασία; Θα μπορούσε να ασκήσει ηγεσία από τη στιγμή που το σύνολο των μελών θα έκριναν ότι κάποιο άλλο πρόσωπο είναι καταλληλότερο για να διεκδικήσει τις εκλογές; Γίνεται; Μήπως ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που αναμένεται να παρουσιάζει ο (η) επικεφαλής του κόμματος δεν ξεχωρίζει η ικανότητα να το οδηγήσει στη διεκδίκηση της εξουσίας, προκειμένου να εφαρμόσει τις κατάλληλες πολιτικές για τη χώρα; Είναι δυνατόν, όταν έρχεται η ώρα για αυτή τη διεκδίκηση, να κρίνεται ότι δεν πρέπει να είναι αυτός(-ή) που θα διεκδικήσει;

Επιδερμικά φαίνεται ότι η διαδικασία «προκριματικών εκλογών» για την ανάδειξη υποψηφίου είναι ορθή και δίκαιη. Στην πραγματικότητα όμως δεν φαίνεται να ταιριάζει με την υφιστάμενη λογική αυστηρής οργανωτικής συγκρότησης και ιεραρχίας.