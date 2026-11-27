Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι η έκτακτη Σύνοδος θα έχει αποτελέσματα και αναφέρθηκε στη Σύνοδο για την Ευρωζώνη. Χαρακτήρισε εξαιρετικό το έργο της Κριστίν Λαγκάρντ και ευχήθηκε η διάδοχός της να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της ΕΕ και των κρατών μελών σε συνθήκες γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Στη δεύτερη συνάντηση των «Φίλων της Συνοχής» με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συμμετείχε η Κύπρος, μαζί με 17 ακόμη χώρες. Ευρωπαϊκές πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις ανέφεραν ότι χρειάζεται να μετακινηθούν οι θέσεις των κρατών μελών, ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές και να επιτευχθεί συμφωνία για το ΠΔΠ και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας έως τον Δεκέμβριο. Οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2028-2034 ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία, καθώς παραμένουν σημαντικές οι διαφωνίες για το ύψος του προϋπολογισμού, τις εθνικές συνεισφορές και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης. Οι ηγέτες των «φειδωλών» αποχώρησαν από τις ομάδες εργασίας και η συζήτηση θα συνεχιστεί στη Σύνοδο της 17ης Δεκεμβρίου.

Ο Χριστοδουλίδης κλήθηκε ως μάρτυρας στην υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, στην οποία κατηγορείται Γερμανίδα υπήκοος, σύμφωνα με τον δικηγορικό οίκο που έχει αναλάβει την υπεράσπισή της. Ο οίκος Σωτήρης Αργυρού και Συνέταιροι Δ.Ε.Π.Ε. ανέφερε ότι η υπεράσπιση επιδιώκει να καταθέσει ο Πρόεδρος πως η καταχώριση τέτοιων υποθέσεων αποτελεί κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα είναι πολιτικό και όχι νομικό.

Κύπρος και Βραζιλία υπέγραψαν συμφωνία για την ανταλλαγή και αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας τους στην άμυνα και την ασφάλεια. Η συμφωνία υπογράφηκε στις 25 Νοεμβρίου στην Μπραζίλια από τον πρέσβη Βασίλειο Φιλίππου και τον Βραζιλιάνο υπουργό και επικεφαλής του Γραφείου Θεσμικής Ασφάλειας της Προεδρίας, Marcos Antonio Amaro dos Santos.

Ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας δήλωσε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας ότι ο φετινός προϋπολογισμός για εξοπλιστικά προγράμματα και αμυντική θωράκιση αυξήθηκε κατά €250 εκατ. και περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον κανονισμό SAFE. Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, συμμετείχε στις εργασίες της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκαν θέματα άμυνας και ασφάλειας, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, οι δυνατότητες ταχείας αντίδρασης και οι εν εξελίξει στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου απέστειλε συλλυπητήρια επιστολή στον Αιγύπτιο ομόλογό της Hesham Badawy για το δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στην περιοχή της Γκίζας, στο Κάιρο, όπου έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι. Ο Γιώργος Κάρουλλας και ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής Μάικλ Τέιθαμ συζήτησαν τις σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και την περαιτέρω ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας.

Υγεία

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ανέδειξε την ανάγκη εθνικής στρατηγικής για τη νεογνική προωρότητα. Η πρόεδρός της, Σάβια Ορφανίδου, ανέφερε ότι το 13,3% των παιδιών που γεννιούνται στην Κύπρο είναι πρόωρα, ποσοστό από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Το Κέντρο Αίματος απηύθυνε έκκληση για αιμοδοσία, καθώς η προσέλευση μειώνεται λόγω εποχιακών ιώσεων, ενώ οι ανάγκες για αίμα και παράγωγα παραμένουν αυξημένες.

Ερευνητικά αποτελέσματα για την καταγραφή και τροποποίηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας παρουσιάστηκαν σε συνέδριο του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, στο πλαίσιο του έργου META-BRAIN. Το έργο, με χρηματοδότηση σχεδόν €3,5 εκατ. από το Horizon Europe, μελετά νευρολογικές παθήσεις με τη χρήση μαγνητοηλεκτρικών νανοτεχνολογιών και υπερήχων· το ΙΝΓΚ είναι ο μοναδικός κυπριακός εταίρος. Υπογράφηκε επίσης σύμβαση αξίας €4,62 εκατ., πλέον ΦΠΑ, για την ανέγερση Πρότυπου Κέντρου Αυτισμού στην Αγία Νάπα, το οποίο θα προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα και υποστήριξη σε ενήλικα άτομα στο φάσμα του αυτισμού και στις οικογένειές τους.

Οικονομία

Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης επέλεξαν τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος ως διάδοχο της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συμφώνησαν επίσης να προτείνουν τη Γαλλίδα Λοράνς Μπουν και τον Γερμανό Μάρκους Μπρουνερμάιερ για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ. Ο Αντόνιο Κόστα θα προτείνει διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, με στόχο τον επίσημο διορισμό της νέας ηγεσίας τον Δεκέμβριο. Για το ψηφιακό ευρώ, οι ηγέτες ζήτησαν ταχεία ολοκλήρωση της νομοθεσίας, υπενθυμίζοντας τον στόχο συμφωνίας έως το τέλος του 2026. Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλος Πατσαλίδης χαρακτήρισε τον ντε Κος «εξαιρετική επιλογή».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Τάσος Χατζηβασιλείου δήλωσε ότι ο σχεδιασμός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI) εφαρμόζεται βάσει του Διεθνούς Δικαίου και ότι η Ελλάδα δεν ζητά άδεια από τρίτες χώρες. Για τη στήριξη των πολιτών, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η σταδιακή μετάβαση σε πιο στοχευμένα μέτρα και μόνιμες πολιτικές. Εξήγησε ότι το πακέτο των 12 μέτρων, ύψους €65 εκατ., και ο τροποποιητικός προϋπολογισμός του 2026, ύψους €225 εκατ., συνδέονται με ανακατανομή δαπανών και εξοικονομήσεις. Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκε στη Βουλή, όπου η συζήτησή του άρχισε στις 23 Νοεμβρίου. Η ΠΕΟ ανέφερε ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με έκτακτα χριστουγεννιάτικα επιδόματα και παρέπεμψε σε στοιχεία που καταγράφουν 145.500 ανθρώπους σε κίνδυνο φτώχειας, περίπου 21.000 περισσότερους από το 2021.

Ο Κεραυνός είπε ότι το νέο διαπραγματευτικό πακέτο για το ΠΔΠ 2028-2034 προβλέπει αύξηση 64,5% στη συνεισφορά της Κύπρου, τη δεύτερη μεγαλύτερη μεταξύ των κρατών μελών, έναντι αύξησης 24,6% στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Με τα σημερινά δεδομένα, πρόσθεσε, η Κύπρος καθίσταται καθαρός συνεισφορέας. Η κυβέρνηση δεν αποδέχεται περαιτέρω περικοπές στην Πολιτική Συνοχή και ζητεί να αντιμετωπιστεί η αύξηση της κυπριακής συνεισφοράς. Για τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2025, ο υπουργός ανέφερε ότι δεν υπήρξε επιβαρυντικό εύρημα για την Κύπρο, η απορρόφηση στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν 97,3% και η υλοποίηση των επενδυτικών μέτρων 100%. Οι αιτήσεις πληρωμής για την Πολιτική Συνοχής ανήλθαν σε €520 εκατ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου ζήτησε να παραμείνει η στέγαση ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ, παρουσιάζοντας στο Δουβλίνο τις κυπριακές πολιτικές και τονίζοντας την ανάγκη συνδυασμού χρηματοδότησης, κατασκευής, ανακαίνισης, πολεοδομικού σχεδιασμού και πρόσβασης στην κατοικία. Η ανεργία στην Κύπρο υποχώρησε στο 3,8% το τρίτο τρίμηνο του 2026, από 4,1% έναν χρόνο πριν. Οι άνεργοι ήταν 20.892, έναντι 21.781, ενώ οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 13.822. Το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 543.925 άτομα, ή στο 66% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω.

Ο υπουργός Γεωργίας Χρίστος Σενέκης χαρακτήρισε στρατηγική προτεραιότητα τη διατήρηση ισχυρού πρωτογενούς τομέα και τόνισε τη σύνδεση της γεωργίας με την επισιτιστική ασφάλεια, την οικονομία και την ύπαιθρο. Ο Cyprus Fiduciary Association ανέφερε ότι οι θετικές αξιολογήσεις της κυπριακής οικονομίας και η στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων 2027-2030 δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας Μιχάλης Μουσιούττας ζήτησε εγρήγορση για την οικονομία, προώθηση αναπτυξιακών έργων και στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Η ΕΤΑΠ Πάφου συμμετείχε στην τέταρτη συνάντηση εταίρων και σε εργαστήριο του ευρωπαϊκού έργου SMART TOUR στην περιοχή της λίμνης Μπάλατον στην Ουγγαρία, από τις 24 έως τις 26 Νοεμβρίου 2026. Τον Οκτώβριο, τα συνολικά δάνεια μειώθηκαν καθαρά κατά €15,5 εκατ., ενώ το υπόλοιπό τους διαμορφώθηκε στα €29,7 δισ. και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής υποχώρησε στο 12,5% από 14%. Οι άδειες οικοδομής αυξήθηκαν κατά 18,4% το πρώτο οκτάμηνο του 2026, στις 5.731, ενώ η συνολική αξία τους αυξήθηκε κατά 38,6%, στα €3,38 δισ. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έκλεισε με άνοδο 0,51%, στις 309,62 μονάδες, και συναλλαγές €242.158,10.

Επικαιρότητα

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας θα ανακοινώσει στις 9 Δεκεμβρίου 2026 την απόφασή του για αίτημα διεξαγωγής ενιαίας δίκης εντός δίκης στην υπόθεση των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων, όπου κατηγορούμενος είναι, μεταξύ άλλων, ο πρώην υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης. Στην υπόθεση των φερόμενων ως απόρρητων εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών, που εντοπίστηκαν σε οικία δεσμοφύλακα τον Απρίλιο του 2025, υπήρξαν έντονες διαφωνίες για το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής να απαντηθούν κεκλεισμένων των θυρών ερωτήσεις προς πρώην κατάδικο. Η Νομική Υπηρεσία διευκρίνισε ότι το non-paper που διαβιβάστηκε σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών στις 25 Νοεμβρίου 2026 είχε αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό και δεν αποτελούσε επίσημη ανακοίνωση ή γνωμάτευση.

Η Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε προτάσεις για την αναγραφή των ονοματεπωνύμων των γονέων στις ταυτότητες, με τον αναπληρωτή πρόεδρό της Βαλεντίνο Φακοντή να τονίζει ότι πρέπει να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποφεύγεται ο στιγματισμός, ιδίως των παιδιών. Η Επιτροπή Μεταφορών θα επανέλθει στα αιτήματα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών για διευκολύνσεις στις μετακινήσεις και στα δημόσια μέσα μεταφοράς στα τέλη Ιανουαρίου. Συζήτησε επίσης τη χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας· ο βουλευτής Ανδρέας Κωνσταντίνου ανέφερε περίπου 9.000 καταγγελίες για παραβάσεις το 2026, έναντι 2.386 το 2025. Η Επιτροπή Άμυνας ζήτησε διαβεβαιώσεις για την αποκατάσταση των γυναικών υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, με τον Γιώργο Κάρουλλα να αναφέρει ότι δεν περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό σχεδόν €35 εκατ. για τον σκοπό αυτό.

Η Πρεσβεία της Κίνας και το Κέντρο Κοινωνικο-Πολιτικής Σκέψης «Πολιτεία» εγκαινίασαν στη Λευκωσία το China Salon, πλατφόρμα διαλόγου που θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο. Η Πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών Ρόνα Κασάπη ανέφερε ότι στόχος της Αρχής είναι η μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους από τα μέσα ενημέρωσης και το ψηφιακό περιβάλλον, στο πλαίσιο του ρόλου της ως Εθνικού Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών. Σε δικοινοτική εκδήλωση στη Λευκωσία παρουσιάστηκαν στοιχεία για 18.409 καταγγελίες βίας στην ελληνοκυπριακή κοινότητα από το 2021 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026 και αύξηση 21,3% στα αδικήματα βίας κατά των γυναικών την περίοδο 2023-2025. Στην τουρκοκυπριακή κοινότητα καταγράφηκαν 1.244 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας το τελευταίο έτος.

Η Ανώτερη Αστυνόμος Tina Lowe έγινε η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων και ανέλαβε καθήκοντα τη Δευτέρα, σε τελετή στην Επισκοπή. Ο Δήμος Στροβόλου και το Πανεπιστήμιο Frederick υπέγραψαν πιλοτική ερευνητική συνεργασία για την εκπόνηση ενιαίου masterplan για τον προσφυγικό συνοικισμό Στρόβολος ΙΙ. Ο Αρχιραββίνος της Ολλανδίας Binyomin Jacobs επισκέφθηκε την Κύπρο στις 25 Νοεμβρίου και συναντήθηκε στη Λάρνακα με τον Αρχιραββίνο Κύπρου Άριε Ζεέβ Ράσκιν και εκπροσώπους εβραϊκών κοινοτήτων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η εβραϊκή παιδεία, η κοινοτική ταυτότητα, η μνήμη του Ολοκαυτώματος και η αντιμετώπιση του αντισημιτισμού.

Πολιτισμός και παιδεία

Η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου χαρακτήρισε τον σχολικό αθλητισμό θεμελιώδη για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, σε εκδήλωση για την επέκταση του προγράμματος «Grassroots Football in Schools» στη Μέση Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο πλαίσιο τετραετούς μνημονίου συνεργασίας της ΚΟΠ με το Υπουργείο Παιδείας και προσφέρει οργανωμένες προπονήσεις ποδοσφαίρου σε Γυμνάσια σε όλη την Κύπρο.

Η υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα ανέφερε, στην εκδήλωση για τα 90 χρόνια της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, ότι το έργο της συνδέεται με τις προτεραιότητες της πολιτιστικής πολιτικής της Δημοκρατίας. Το Φωνητικό Σύνολο του Δήμου Λάρνακας συμμετείχε στις 14 και 15 Νοεμβρίου στο 1ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμπάκας-Μετεώρων. Το Ινστιτούτο Κύπρου παρουσίασε ψηφιακή περιήγηση στο εγκαταλελειμμένο Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας και στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η Πολιτιστική Κίνηση Επιλογή παρουσίασε στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό την οπερέτα «Τραγουδώντας στην Καταιγίδα», με μουσική από τρία έργα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη. Εννέα μουσικά σχήματα θα συμμετάσχουν στο 13ο Cyprus Jazz & World Music Showcase, από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026. Περισσότεροι από 9.000 επισκέπτες και 160 επαγγελματίες του βιβλίου συμμετείχαν στην 5η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού, στις 20-22 Νοεμβρίου. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία «Ήχοι της Μεσογείου» με τον τενόρο Μάριο Χαραλάμπους και τον πιανίστα και συνθέτη Ανδρέα Μαρίνο.

Ο πολιτιστικός όμιλος «Διάσταση» θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 3 Δεκεμβρίου μετά από καταγγελία για ηχορύπανση κατά τη διάρκεια πρόβας στις 27 Αυγούστου. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου αποχαιρέτησε τον σκηνοθέτη και δάσκαλο Γιάννη Ιορδανίδη, ο οποίος σκηνοθέτησε στον ΘΟΚ τις παραγωγές «Μαρία Στούαρτ» (1993), «Η τρελή του Σαγιώ» (1995), «Ο Επιθεωρητής» (2005), «Βρικόλακες» (2008) και «Η νύχτα είναι μάνα της μέρας» (2012).

Αθλητισμός

Η Ομόνοια ηττήθηκε με 4-1 από τη Γιουβέντους στο Τορίνο, για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Προηγήθηκε στο 15΄ με τον Σάτκα, αλλά η Γιουβέντους σκόραρε με τους Καμπιάσο (37΄), Εχατόρ (43΄), Κονσεϊσάο (68΄) και Μπογκά (73΄). Η Πάφος FC ηττήθηκε με 2-0 από τη Μίντιλαντ στη Λεμεσό, για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Οι Δανοί σκόραραν με τον Ράγιοβιτς στο 43΄ και τον Γκοργκόζα στο 82΄, ενώ γκολ της Πάφου στο 50΄ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Η Εθνική Κύπρου στο μπάσκετ νίκησε εκτός έδρας τη Βόρεια Μακεδονία με 85-75, στη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προπροκριματικών του FIBA EuroBasket 2029. Ο Φίλιππος Τίγκας ήταν πρώτος σκόρερ με 25 πόντους. Η Εθνική Ανδρών στην πετόσφαιρα θα δώσει έξι αγώνες σε τρία τουρνουά του CEV European Volleyball League 2027, αντιμετωπίζοντας Ελβετία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Λετονία, Αλβανία και Μαυροβούνιο. Ένα τουρνουά θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο, από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου.

Η Εθνική Κύπρου στο μπάσκετ 3x3 με τροχοκάθισμα συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου. Ηττήθηκε από την Τσεχία με 19-2 και από τη Ρωσία με 21-1. Στην πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος πετόσφαιρας ανδρών ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 20:15, στο «Λευκόθεο». Η πρωτοπόρος Ανόρθωση υποδέχεται την ΑΕ Καραβά, ο Παφιακός φιλοξενεί την Αναγέννηση Δερύνειας και ο Φοίνικας Πύλας τη Νέα Σαλαμίνα.

Ο Δήμος Λακατάμειας βράβευσε 102 αθλητές, αθλήτριες και ομάδες για διακρίσεις σε παγκύπριες, πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας επέβαλε πρόστιμο €2.800 σε 32χρονο, τον οποίο έκρινε ένοχο για μεταφορά εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια, επίθεση και αντίσταση ή παρεμπόδιση αστυνομικού κατά τον τελικό Κυπέλλου Απόλλων-Πάφος FC, στις 29 Μαΐου 2026, στο ΓΣΠ.

Κομματικά

Ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κυβερνητικό σχέδιο για τη μείωση του κόστους και την επάρκεια ηλεκτρισμού, ενόψει της λήξης, την 1η Ιανουαρίου 2030, της μεταβατικής περιόδου για τις βιομηχανικές εκπομπές στις μονάδες της Δεκέλειας και στις τρεις πρώτες μονάδες του Βασιλικού, συνολικής ισχύος 750 MW. Πρόσθεσε ότι πρώτη προτεραιότητα παραμένει το φυσικό αέριο. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου προειδοποίησε για κίνδυνο ανεπάρκειας ηλεκτρικού ρεύματος σε τρία χρόνια και παρουσίασε σχέδιο έξι αξόνων για επάρκεια και χαμηλότερο κόστος, καλώντας την κυβέρνηση να αποφασίσει για τα μεγάλα ενεργειακά έργα.

Πηγή: ΚΥΠΕ