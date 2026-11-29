Ο Μινώταυρος που κατονομάζει, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Στο αδηφάγο κυνήγι του Απόλυτου, ο άνθρωπος απέκτησε τέτοια όρεξη, που καμιά εικόνα του κόσμου, όσο κι αν την παραμόρφωνε για να χωρέσει την επιθυμία του, δεν μπορούσε πια να τον χορτάσει. Κάποτε πτώχευσε κι η εικόνα. Σκέφτομαι τον υποψήφιο που πάει να συναντήσει τους νέους. Πριν ακόμη καθίσει, κάποιος έχει φροντίσει πού θα σταθεί ο φωτογράφος. Ένα κορίτσι του λέει πόσα παίρνει τον μήνα και πόσα της ζητούν για ένα δυάρι. Εκείνος γνέφει με κατανόηση.

Το βράδυ θα δούμε το νεύμα του. Για να ακούσουμε την απάντησή του, θα πρέπει να την έχει πάρει και το κορίτσι. Κάπου εδώ βρίσκω την κενότητα των ημερών μας. Μια συνάντηση μπορεί να θεωρηθεί πολιτικά επιτυχημένη ακόμη κι αν ο μόνος που γύρισε σπίτι του έχοντας κάνει τη δουλειά του, είναι ο φωτογράφος.

Στο προεκλογικό σκηνικό της Κύπρου εμφανίζονται πάλι φελλοί από παλιά άδεια μπουκάλια. Διεκδικούν μάλιστα να σερβιριστούν ως κρασί νέας εσοδείας στο τραπέζι της νέας γενιάς. Θα μου πείτε, τι φταίει ένας άνθρωπος αν πολιτεύεται χρόνια; Τίποτε απολύτως. Ένας παλιός πολιτικός που θα σηκωθεί να πει «εδώ έσφαλα, αυτή την ευκαιρία τη χάσαμε και φέρω τόση ευθύνη» θα έχει προσφέρει στους νέους κάτι σπανιότερο από τα νιάτα του. Έναν λόγο να τον πιστέψουν την επομένη. Φελλός μπορεί κάλλιστα να αποδειχθεί κι ένας σαραντάρης που κληρονόμησε μαζί με την κομματική καρέκλα και τις απαντήσεις του προκατόχου του.

Εμείς τραγουδήσαμε πως θα μεθύσουμε τον ήλιο με το νταούλι και με τον ζουρνά. Ωραίο τραγούδι. Το δικαιούμασταν όσο πιστεύαμε πως ο κόσμος που θα παραδίδαμε στα παιδιά μας θα ήταν κάπως δικαιότερος από εκείνον που παραλάβαμε. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Μερικά έχουν πια δικά τους παιδιά κι εμείς ακόμη τους ζητούμε να κάνουν λίγη υπομονή στο Κυπριακό. Με ποιο δικαίωμα, αλήθεια, τους ξαναστρώνουμε το τραπέζι και διαλέγουμε μέχρι και τη μουσική, όταν στο απλούστερο ερώτημα που θα μπορούσαν να μας θέσουν κατεβάζουμε τα μάτια; Πώς ακριβώς θα ζήσουμε ελεύθεροι σ’ αυτόν τον τόπο;

Ας το πει ο καθένας που φιλοδοξεί να κυβερνήσει. Πώς θα φύγει ο τουρκικός στρατός της κατοχής; Ποιο μέλλον επιφυλάσσει στις βρετανικές βάσεις και στον εγγλέζικο στρατό που είναι εγκατεστημένος στον τόπο μας; Τι θα προτείνει στον Τουρκοκύπριο συμπατριώτη του ώστε να αισθάνεται ασφαλής χωρίς την Άγκυρα πάνω από το κεφάλι του και ισότιμος χωρίς να εξαρτάται από την καλή διάθεση της ελληνοκυπριακής πλειοψηφίας; Κι αν έχει απάντηση, ας την πει πρώτα μπροστά στο δικό του κομματικό ακροατήριο. Εκεί όπου η διαφωνία μπορεί να του στοιχίσει το χρίσμα έχει μεγαλύτερη αξία η κουβέντα του.

Στο εξωτερικό όλοι ξέρουν να μιλούν τη γλώσσα της συνεννόησης. Υπάρχει και μια σκλαβιά που θα μας μείνει ακόμη κι αν αύριο το πρωί φύγει κι ο τελευταίος ξένος στρατιώτης. Είναι το σύστημα που έστησαν οι κυβερνώντες ένθεν και ένθεν του συρματοπλέγματος. Το αναγνωρίζει ο πολίτης κάθε φορά που, για να βρει το δίκιο του, κάποιος τον ρωτά «ποιον ξέρεις;». Το αναγνωρίζει κι ο κομματικός άνθρωπος που έχει αντιρρήσεις, ξέρει απέξω κι ανακατωτά τι πήγε στραβά, ώσπου ανοίγει η πόρτα της συνεδρίας και τις καταπίνει. Σκεφτήκαμε άραγε πόσο βολική υπήρξε η διαίρεση για όσους κυβέρνησαν το μισό που τους έλαχε;

Πάντα υπήρχε απέναντι κάποιος για να του χρεώσουν την αποτυχία. Πάρτε την περίφημη άρση των οδοφραγμάτων. Φτάσαμε να συζητούμε πώς θα αρθούν οδοφράγματα που ποτέ δεν υπήρξαν. Η φράση ακούγεται παράλογη, μέχρι να κοιτάξει κανείς τον χάρτη. Άλλο πράγμα να σηκώσεις την μπάρα από έναν δρόμο που έκοψε η διαίρεση κι άλλο να συμφωνήσεις πού θα χαράξεις δρόμο για να δημιουργήσεις σημείο διέλευσης. Καλοδεχούμενος κι ένας καινούργιος δρόμος. Αλλά πηγαίνετε ένα πρωί στον Άγιο Δομέτιο και ρωτήστε τον άνθρωπο που βλέπει την ώρα να περνά και τη σειρά να μη σαλεύει τι κατάλαβε από τη λέξη «πρόοδος». Εκείνος έχει να φτάσει στη δουλειά του. Οι ηγέτες πρόλαβαν τις δηλώσεις τους.

Θα ήθελα, λοιπόν, σ’ αυτή την προεκλογική περίοδο να ακούσω έναν υποψήφιο να περιγράφει μια συνηθισμένη Τρίτη στην Κύπρο που επαγγέλλεται. Πώς θα πηγαίνει ο άνθρωπος στη δουλειά του, σε ποια αρχή θα προσφεύγει αν αδικηθεί, ποιος θα εγγυάται την ασφάλεια της οικογένειάς του, πώς θα παίρνονται οι αποφάσεις όταν οι δύο κοινότητες διαφωνούν. Κι ύστερα να μας πει ποια απόφαση είναι έτοιμος να πάρει ο ίδιος σήμερα για να ξημερώσει κάποτε εκείνη η Τρίτη. Εκεί θα φανεί πόσο κρασί έχει το μπουκάλι. Όσο για τον ήλιο, το νταούλι και τον ζουρνά, ας τα αφήσουμε στα παιδιά. Αν καταφέρουν να σμίξουν γύρω από το ίδιο τραπέζι, στη Λάρνακα ή στην Κερύνεια, δίχως να δείξουν χαρτιά σε κανέναν, κάτι μου λέει πως θα βρουν και τι να τραγουδήσουν.

paraschos.andreas@gmail.com