Ο νόμος δεν μας προστατεύει

Το επάγγελμα του γυμναστή ρυθμίζεται από τον περί Εγγραφής Γυμναστών Νόμο του 1995. Στο Μητρώο εγγράφεται όποιος κατέχει πανεπιστημιακό πτυχίο στην Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή. Όποιος ενεργεί ως γυμναστής χωρίς εγγραφή, διαπράττει ποινικό αδίκημα. Παράλληλα, τα γυμναστήρια αδειοδοτούνται από τον ΚΟΑ με βάση τους περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995, όπως τροποποιήθηκαν το 2012.

Ο νόμος δεν αναφέρει το Pilates, τη γιόγκα ή άλλη μέθοδο. Μιλά για «γυμναστή» και «γυμναστική». Όπως εξήγησε ο λειτουργός του ΚΟΑ, Μιχάλης Τερζόπουλος, ο νόμος βρίσκεται ιεραρχικά πάνω από τους κανονισμούς του Οργανισμού, ο οποίος δεν μπορεί να τον παρακάμψει. Το αποτέλεσμα, κατά τον δρα Βάσο Κουτσιούντα, είναι ένα δίπολο «είσαι γυμναστής ή δεν είσαι». «Εκείνος που έκανε ένα online course δύο ημερών και πήρε ένα πιστοποιητικό βρίσκεται στο ίδιο τσουβάλι με εκείνον που έκανε 300 ώρες εκπαίδευση και είναι σοβαρά καταρτισμένος», σημείωσε. «Δεν τους διαχωρίζουμε. Άρα δεν προστατεύουμε τον κόσμο».

Γυμναστές: Εφαρμόστε τον νόμο

Για τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γυμναστών, δρα Αντώνη Αλεξόπουλο, λέκτορα Αθλητικής Κοινωνιολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Το Pilates είναι μέθοδος γυμναστικής και, όταν προσφέρεται ως οργανωμένη υπηρεσία στο κοινό, εμπίπτει στον νόμο του 1995. «Δεν ζητάμε νέα προνόμια. Ζητούμε την εφαρμογή ενός νόμου που ισχύει εδώ και 30 χρόνια», σημείωσε. Δεν υποστηρίζει ότι το πτυχίο αρκεί από μόνο του για τη διδασκαλία του Pilates. Υποστηρίζει ότι αποτελεί την αναγκαία βάση, με γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας, κινησιολογίας και εργοφυσιολογίας, πάνω στην οποία πρέπει να χτίζεται η εξειδίκευση. Παραλλήλισε τη σχέση με τη φυσικοθεραπεία, όπου ο απόφοιτος χρειάζεται πρόσθετη εκπαίδευση για συγκεκριμένες μεθόδους. Ως μέτρο σύγκρισης, ανέφερε ότι πολλές πιστοποιήσεις Pilates αντιστοιχούν περίπου σε ένα τετράμηνο σπουδών, ενώ μόνο τα μαθήματα Ανατομίας και Φυσιολογίας ενός πτυχίου αθροίζουν περίπου 270 ώρες.

Ο Σύνδεσμος απορρίπτει την ιδέα ελαφρύτερων κριτηρίων, τα οποία ο πρόεδρός του χαρακτηρίζει απορρύθμιση σε χώρο που αφορά τη δημόσια υγεία. Δηλώνει, ωστόσο, ανοιχτός σε μηχανισμούς πιστοποίησης της εξειδίκευσης, ακόμη και για τους πτυχιούχους, υπό τον όρο ότι θα προστίθενται στα βασικά προσόντα και δεν θα τα αντικαθιστούν. Αναγνώρισε, τέλος, ότι ο Σύνδεσμος δεν διαθέτει στοιχεία για τον αριθμό των στούντιο με μη πτυχιούχους διδάσκοντες, ούτε για τραυματισμούς που να αποδίδονται σε μία από τις δύο κατηγορίες. «Η έλλειψη ελέγχων είναι ακριβώς το πρόβλημα», σημείωσε.

Εκπαιδευτές Pilates: Δεν ζητούμε ισοτιμία

Ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτών Πιλάτες, που ιδρύθηκε το 2019, θεωρεί ότι το ερώτημα έχει τεθεί λανθασμένα. «Ο εκπαιδευτής Pilates δεν είναι και δεν αυτοαποκαλείται γυμναστής», σημείωσε η πρόεδρος του Συνδέσμου, Στέλλα Νησιώτου Τακούσιη. Όπως εξήγησε, ο εκπαιδευτής ζητά να μπορεί να διδάσκει μόνο τη μέθοδο στην οποία έχει εκπαιδευτεί και μόνο στο επίπεδο που του επιτρέπει η αποδεδειγμένη επάρκειά του. Το ζήτημα, κατά την κ. Νησιώτου Τακούσιη, δεν είναι «τετραετές πτυχίο ή πιστοποιητικό μερικών εβδομάδων», αλλά αν όποιος διδάσκει διαθέτει τεκμηριωμένη και αξιολογημένη εκπαίδευση στη μέθοδο.

Δεν απέκρυψε ότι η μεγάλη πλειονότητα των μελών του Συνδέσμου δεν είναι εγγεγραμμένοι γυμναστές, καθώς δεν διαθέτουν πτυχίο Φυσικής Αγωγής. Επισήμανε, όμως, ότι σήμερα δεν υπάρχει διαδρομή μέσω της οποίας μια εξειδικευμένη εκπαίδευση να μπορεί να αξιολογηθεί και να αναγνωριστεί. Ο Σύνδεσμος τάσσεται κατά των εκπαιδεύσεων fast-track, παραπέμπει σε διεθνή πρότυπα, όπως εκείνα της Pilates Method Alliance και της EuropeActive, και, όπως δήλωσε η πρόεδρός του, θα αποδεχόταν μεταβατική περίοδο, μετά την οποία όσοι δεν πληρούν τα νέα πρότυπα θα σταματούσαν να διδάσκουν. Επικαλείται, επίσης, την Οδηγία (ΕΕ) 2018/958, σύμφωνα με την οποία οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε ρυθμιζόμενα επαγγέλματα πρέπει να είναι αναλογικοί προς τον σκοπό δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετούν.

Η κ. Νησιώτου Τακούσιη αναγνώρισε ότι η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής στα μέλη του, σημειώνοντας ότι εξειδικευμένο τέτοιο προϊόν δεν διατίθεται στην κυπριακή αγορά, ενώ απαιτεί από τα μέλη του πιστοποίηση πρώτων βοηθειών.

ΚΟΑ: Κατανοούμε και τις δύο πλευρές

Ο ΚΟΑ βρίσκεται στη μέση. «Καταλαβαίνω τον Σύνδεσμο των Γυμναστών, που μου λέει ότι για να παρέχεις φυσική δραστηριότητα πρέπει να είσαι γυμναστής, έτσι λέει ο νόμος», σημείωσε ο δρ Βάσος Κουτσιούντας. «Καταλαβαίνω όμως και τον άλλον, που έκανε 300 ώρες εκπαίδευσης». Το ζήτημα, πρόσθεσε, δεν αφορά μόνο το Pilates, αλλά και τη γιόγκα, το CrossFit και άλλες μορφές άσκησης, καθώς και αποφοίτους διετών αναγνωρισμένων προγραμμάτων, που έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες χωρίς να είναι γυμναστές.

Ο ΚΟΑ ανέθεσε το 2016 μελέτη για τον εκσυγχρονισμό των προσόντων των εκπαιδευτών γυμναστικής. Σύμφωνα με τον κ. Τερζόπουλο, η μελέτη χαρτογράφησε τις κύριες θέσεις απασχόλησης στον κλάδο, μεταξύ των οποίων ο προσωπικός γυμναστής και ο εκπαιδευτής ομαδικών προγραμμάτων, και πρότεινε επαγγελματικά πρότυπα με περιγραφή καθηκόντων, απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, και αναγνωρισμένες διαδρομές απόκτησής τους μέσω αξιολόγησης, μαθημάτων και εξετάσεων. Κατά τους εκπροσώπους του ΚΟΑ, η μελέτη δεν προχώρησε επειδή προέκυψε διαφωνία ως προς την αρμοδιότητα, με το επιχείρημα ότι το θέμα εμπίπτει στον νόμο που διαχειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας. «Θα προσπαθήσουμε να αναβιώσουμε τη μελέτη», ανέφερε ο δρ Βάσος Κουτσιούντας.

Ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτών Πιλάτες δίνει διαφορετική εικόνα της ίδιας πορείας. Όπως λέει, η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2017 και υιοθετήθηκε από τον ΚΟΑ, ο οποίος προχωρούσε με την ΑνΑΔ στην ανάπτυξη επαγγελματικών προτύπων. Τον Ιούλιο του 2019, όμως, κατά τον Σύνδεσμο, ο ΚΟΑ αποφάσισε να ζητήσει την αφαίρεση των προτύπων για τον προσωπικό γυμναστή και τον εκπαιδευτή ομαδικών προγραμμάτων από το έργο της ΑνΑΔ, με το σκεπτικό ότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί καθόριζαν ήδη επαρκώς τα προσόντα. Ο Σύνδεσμος ζητά να γνωρίζει ποια δεδομένα οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή κατεύθυνσης.

Ο ΚΟΑ έχει, επιπλέον, υποβάλει αίτηση για ευρωπαϊκή δραστηριότητα αμοιβαίας μάθησης μεταξύ κρατών μελών, με θέμα την αδειοδότηση των γυμναστηρίων και τη βιομηχανία της άσκησης. Αναμένει απάντηση τον Μάρτιο. Όπως σημείωσαν οι εκπρόσωποί του, δεν υπάρχει κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο: Η Γαλλία απαιτεί πανεπιστημιακά διπλώματα, η Ελλάδα ακολουθεί παρόμοια λογική με ορισμένες εξαιρέσεις, στο Βέλγιο οι κοινότητες εφαρμόζουν διαφορετικά συστήματα και στις ΗΠΑ οι κανόνες διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία.

Υπουργείο: Μόνο οι γυμναστές

Εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, η επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Θεότη Ππούρου, ανέφερε πως η ανάγκη εκσυγχρονισμού του νόμου έχει αναγνωριστεί. Τον Φεβρουάριο του 2024 ανατέθηκε στην επίτροπο Νομοθεσίας η σύνταξη νέου νομοσχεδίου, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2025. Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το καλοκαίρι του 2025 και βρίσκεται σήμερα στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Ως προς την ουσία, το υπουργείο είναι σαφές: Το νομοσχέδιο διατηρεί την ίδια ακαδημαϊκή προϋπόθεση, δηλαδή πτυχίο τετραετούς φοίτησης, και το Υπουργείο, όπως αναφέρει, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν προτίθεται να τη διαφοροποιήσει, καθώς κάτι τέτοιο θα συνιστούσε ουσιώδη κανονιστική παρέμβαση με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Στο ερώτημα για τη δημιουργία ξεχωριστών επαγγελματικών κατηγοριών, όπως εκπαιδευτής Pilates ή γιόγκα, το υπουργείο απάντησε ότι το κράτος δεν μπορεί να ρυθμίζει την άσκηση με βάση εμπορικές ονομασίες και ότι το κρίσιμο είναι η φύση της υπηρεσίας που παρέχεται.

Στο ερώτημα αν κλήθηκαν σε διαβούλευση με τους συνδέσμους γυμναστών και εκπαιδευτών πιλάτες, παρέπεμψε στη δημόσια διαβούλευση στην οποία μπορούσε να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος.

Πού συμφωνούν, και τι δεν ειπώθηκε

Αν διαβάσει κανείς τις θέσεις όλων, τα σημεία σύγκλισης -προσωπική γνώμη της υπογράφουσας- είναι περισσότερα από όσα αφήνει να φανεί η αντιπαράθεση. Και οι δύο σύνδεσμοι δέχονται ότι ένα πτυχίο δεν κάνει κάποιον αυτομάτως ειδικό στο Pilates και ότι μια σύντομη πιστοποίηση δεν αρκεί. Και οι δύο ζητούν αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια αξιολόγησης των προγραμμάτων εξειδίκευσης, με περιεχόμενο, διάρκεια, εποπτευόμενη πρακτική και εξετάσεις. Και οι δύο δηλώνουν ότι την τελική απόφαση πρέπει να την έχει η πολιτεία. Ο Σύνδεσμος Γυμναστών υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο προβλέπει την αναγνώριση φορέων μετεκπαίδευσης μέσω μονάδων συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές πιλάτες προτείνουν έναν παρόμοιο μηχανισμό, για όσους δεν έχουν πτυχίο.

Η διαφωνία εντοπίζεται σε ένα σημείο: Αν το πτυχίο είναι αναγκαία προϋπόθεση για να διδάξει κάποιος μια συγκεκριμένη μέθοδο άσκησης. Ο νόμος του 1995 και το νομοσχέδιο του 2025 απαντούν «ναι». Ο ΚΟΑ αναγνωρίζει ότι η απάντηση αφήνει κενά, αλλά δεν έχει την αρμοδιότητα να την αλλάξει. Το υπουργείο, που έχει την αρμοδιότητα, δηλώνει ότι δεν προτίθεται να το κάνει.

Η ουσία για τους γυμναζομένους

Για όποιον θέλει να γυμναστεί με ασφάλεια, τα συμπεράσματα από αυτή τη διαφωνία είναι πρακτικά. Η άδεια στον τοίχο δείχνει ότι ο χώρος λειτουργεί νόμιμα. Το Μητρώο του υπουργείου δείχνει αν ο εκπαιδευτής είναι εγγεγραμμένος γυμναστής. Κανένα από τα δύο δεν δείχνει αν έχει εκπαιδευτεί στη μέθοδο που διδάσκει. Αυτό ο γυμναζόμενος πρέπει να το ρωτήσει μόνος του, και να ρωτήσει και τους δύο: Τον πτυχιούχο, αν έχει εξειδίκευση, και τον εκπαιδευτή χωρίς πτυχίο, πόσες ώρες εκπαίδευσης έχει και ποιος τον αξιολόγησε.

Ο γυμναζόμενος μαθαίνει, επίσης, ότι ένα πιστοποιητικό του Σαββατοκύριακου και μια εκπαίδευση εκατοντάδων ωρών βρίσκονται σήμερα στην ίδια νομική κατηγορία, και ότι κανείς δεν διαθέτει στοιχεία για το ποιος είναι ασφαλέστερος. Μέχρι το νομοσχέδιο να βγει από τη Νομική Υπηρεσία και η πολιτεία να αποφασίσει τι θέλει να ελέγχει, την ευθύνη της επιλογής τη σηκώνει, στην πράξη, εκείνος που ξαπλώνει στο ματ ή το reformer.