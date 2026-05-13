Σεισμός 4,6 βαθμών κοντά στην Τεχεράνη

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών σημειώθηκε χθες βράδυ στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Σεισμολογικό Κέντρο (IRSC). Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,5 βαθμών.

Η δόνηση είχε διάρκεια 5-10 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr News.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

