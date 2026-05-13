Κοκτέιλ σκόνης και ισχυρών ανέμων μέχρι την Παρασκευή - Χαλάει ο καιρός, έρχονται κάτω του κανονικού θερμοκρασίες και βροχές!

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Eurovision 2026: Εντυπωσίασε η Φινλανδία στον Α΄Ημιτελικό, δείτε βίντεο με το απόλυτο φαβορί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι συνεχείς εναλλαγές πλάνων και η ένταση του κομματιού δημιούργησαν μία από τις πιο δυνατές τηλεοπτικές στιγμές του πρώτου ημιτελικού.  Η σκηνή «ντύθηκε» με σκοτεινή pop-rock αισθητική, με έντονα κόκκινα και πορτοκαλί φώτα να δημιουργούν εικόνες φωτιάς και έκρηξης, ενώ οι καπνοί και τα δυναμικά LED έδιναν την αίσθηση ότι η αρένα φλεγόταν.

Η Φινλανδία που από την πρώτη στιγμή κέρδισε τον τίτλο του φαβορί ανέβηκε στη σκηνή του Α' Ημιτελικού της Eurovision.  Ο Pete Parkkonen ερμήνευσε το τραγούδι Liekinheitin, με τη Linda Lampenius να τον συνοδεύει με το live βιολί της, σπάζοντας τους κανόνες μετά από τριάντα περίπου χρόνια.

Η καταξιωμένη βιολίστρια εμφανίστηκε μόνη σε μια άδεια σκηνή που θύμιζε ορχήστρα σε αποσύνθεση, δημιουργώντας ένα σκηνικό μυστηρίου με τη χρήση φωτιάς να συμβολίζει πώς η τέχνη μπορεί να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες της.  Γύρω της βρίσκονταν αναποδογυρισμένες καρέκλες και άδεια αναλόγια. Η ατμόσφαιρα, άλλαξε όταν η κάμερα στράφηκε προς το εξομολογητήριο, όπου την εμφάνιση του έκανε ο Pete Parkkonen.

Σε μία στιγμή ανατροπής, που έμοιαζε με σπριντ, η Linda Lampenius άφησε τη θέση της και έτρεξε προς το πίσω μέρος της σκηνής για να επανενωθεί με τον Pete Parkkonen.

Οι συνεχείς εναλλαγές πλάνων και η ένταση του κομματιού δημιούργησαν μία από τις πιο δυνατές τηλεοπτικές στιγμές του πρώτου ημιτελικού.  Η σκηνή «ντύθηκε» με σκοτεινή pop-rock αισθητική, με έντονα κόκκινα και πορτοκαλί φώτα να δημιουργούν εικόνες φωτιάς και έκρηξης, ενώ οι καπνοί και τα δυναμικά LED έδιναν την αίσθηση ότι η αρένα φλεγόταν.

Πηγή: protothema.gr

 

Δείτε βίντεο

Tags

EurovisionEUROVISIONeurovision song contestweb tvEUROVISION 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα