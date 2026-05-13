Το eBay απέρριψε την προσφορά των 56 δισ. δολαρίων της GameStop

Κοκτέιλ σκόνης και ισχυρών ανέμων μέχρι την Παρασκευή - Χαλάει ο καιρός, έρχονται κάτω του κανονικού θερμοκρασίες και βροχές!

Η διαδικτυακή αγορά eBay απέρριψε την προσφορά της GameStop για την αγορά της εταιρείας έναντι 55,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταλήγοντας σε πλήγμα στις φιλοδοξίες της εταιρείας λιανικής πώλησης βιντεοπαιχνιδιών να δημιουργήσει έναν ανταγωνιστή της Amazon.

Αφού εξέτασε την πρόταση της GameStop, το διοικητικό συμβούλιο της eBay κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόταση «δεν ήταν ούτε αξιόπιστη ούτε ελκυστική», έγραψε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της eBay, Paul Pressler, σε επιστολή του προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της GameStop, Ryan Cohen, την Τρίτη.

Στην επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε στο CNNi, ο Pressler ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο έλαβε την απόφαση αφού έλαβε υπόψη τις «αυτοτελείς προοπτικές» της eBay, την «αβεβαιότητα» σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της συμφωνίας και τα «κίνητρα διακυβέρνησης και διοίκησης» της GameStop, μεταξύ άλλων παραγόντων.

Η φιλόδοξη προσφορά της GameStop για μια εταιρεία σχεδόν τετραπλάσια σε μέγεθος είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, ιδίως καθώς οι λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ο Cohen σχεδίαζε να πληρώσει για την προσφορά παρέμεναν ασαφείς.

Σε μια παράξενη ανατροπή, αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ότι ο Cohen πουλούσε αγαθά στο eBay – για να χρηματοδοτήσει την αγορά του eBay. Μεταξύ των προσφερόμενων εμπορευμάτων: μια κούπα GameStop αξίας 4.950 δολαρίων και μια κούπα παρόμοιας μάρκας αξίας 3.151 δολαρίων.

Η αλλόκοτη πρόταση του GameStop έρχεται εν μέσω μιας αναβίωσης στο eBay, το οποίο έχει πιέσει να επανεφεύρει τον εαυτό του απέναντι στον αυξανόμενο ανταγωνισμό από εταιρείες όπως οι Walmart, Amazon, Shein και Facebook Marketplace. Η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει αυξηθεί κατά 24% φέτος.

Ο Pressler δήλωσε ότι το eBay, υπό την τρέχουσα ομάδα διαχείρισης, ήταν «σε καλή θέση για να συνεχίσει να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη... και να προσφέρει μακροπρόθεσμη αξία στους μετόχους μας».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

