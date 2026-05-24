Πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο, νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματίας ένας πολίτης

Πυροβολισμοί ακούστηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο (απόγευμα Σαββάτου τοπική ώρα), προκαλώντας συναγερμό. Ο δράστης είναι νεκρός.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί των Μυστικών Υπηρεσιών πυροβόλησαν και σκότωσαν ένα άτομο το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, πλησίασε σημείο ελέγχου ασφαλείας του Λευκού Οίκου και πυροβόλησε εναντίον των ανδρών της Secret Service.

Νεκρός ο δράστης

Οι αξιωματικοί των Μυστικών Υπηρεσιών ανταπέδωσαν τα πυρά και χτύπησαν τον ύποπτο, ο οποίος αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Σοβαρά τραυματίας πολίτης

«Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ένας περαστικός χτυπήθηκε επίσης από τους πυροβολισμούς. Παραμένει ασαφές εάν ο περαστικός χτυπήθηκε από τους αρχικούς πυροβολισμούς του υπόπτου ή κατά τη διάρκεια της επακόλουθης ανταλλαγής πυροβολισμών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος των Μυστικών Υπηρεσιών.

Ο περαστικός βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Το προσωπικό των Μυστικών Υπηρεσιών δεν τραυματίστηκε.

Εντός του Λευκού Οίκου βρισκόταν ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εντός του Λευκού Οίκου και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Μυστικών Υπηρεσιών. Έχει ενημερωθεί σχετικά, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Είχε ακυρώσει τις μετακινήσεις που προγραμμάτιζε το σαββατοκύριακο λόγω του πολέμου με το Ιράν και δεν παρέστη ούτε στον γάμο του γιου του.

Ποιος είναι ο δράστης

Σύμφωνα με το CNN ως ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί ως ο 21χρονος Νασίρ Μπεστ, ο οποίος είχε κληθεί απασχολήσει ξανά τις Μυστικές Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού τον Ιούνιο του 2025, κατά το οποίο μπλόκαρε μια λωρίδα εισόδου στον Λευκό Οίκο. Αφού ισχυρίστηκε ότι ήταν «Θεός», συνελήφθη τότε από τις Μυστικές Υπηρεσίες και μεταφέρθηκε στο Ψυχιατρικό Ινστιτούτο της Ουάσινγκτον για ψυχιατρική αξιολόγηση. Συνεληφθη ξανά τον επόμενο μήνα όταν επιχείρησε να μπει ξανά στον Λευκό Οίκο. Στα social media ισχυριζόταν ότι ήταν «ο πραγματικός» Οσάμα μπιν Λάντεν.

Στο σημείο βρέθηκε και το FBI. Bc Ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ επιβεβαίωσε το συμβάν: «Το FBI βρίσκεται επιτόπου και υποστηρίζει τις Μυστικές Υπηρεσίες», την υπηρεσία φύλαξης του προέδρου, του αντιπροέδρου και άλλων υψηλών προσώπων στις ΗΠΑ, η οποία «επενέβη έπειτα από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο», ανέφερε μέσω X.

Η μαρτυρία τουρίστα: Ακουσα 25 κρότους

Ο Ριντ Έιντριαν, καναδός τουρίστας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρισκόταν στην περιοχή όταν «ακούσαμε από 20 ως 25 κρότους, που έμοιαζαν με πυροτεχνήματα, αλλά ήταν πυροβολισμοί, κι όλος ο κόσμος άρχισε να τρέχει».

Σε lockdown για 40 λεπτά οι δημοσιογράφοι του Λευκού Οίκου

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Στρατιώτες της Εθνοφρουράς εμπόδισαν δημοσιογράφο του AFP να πλησιάσει στην περιοχή. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου ανέφεραν μέσω X ότι τους δόθηκε διαταγή να τρέξουν να καλυφθούν στην αίθουσα Τύπου όπου τους ζητήθηκε να καλυφθούν και να πέσουν κάτω. Το lockdown κράτησε 40 λεπτά.

Η ανταποκρίτρια του ABC News Σελίνα Ουάνγκ ετοιμαζόταν να γυρίσει βίντεο που προόριζε για χρήση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όταν άρχισαν να ακούγονται οι πυροβολισμοί. Κατέγραψε τις πυροβολισμούς με το κινητό της, πεσμένη στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X. «Ακούστηκαν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», σημείωσε.

Ολες οι απόπειρες σε βάρος του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, 79 ετών, έχει γίνει στόχος τριών φερόμενων αποπειρών δολοφονίας. Η πιο πρόσφατη καταγράφτηκε μόλις την 25ηΑπριλίου, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου όπου ο αμερικανός πρόεδρος επρόκειτο να πάρει μέρος στην ετήσια δεξίωση που παραθέτει η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου.

