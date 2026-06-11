Ιράν: «Εκτοξεύσαμε πυραύλους εναντίον κέντρου διοίκησης των ΗΠΑ στην Ιορδανία»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Πέμπτη (11/6) ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον κέντρου διοίκησης των ΗΠΑ στην Ιορδανία, σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία τη νύχτα.

Η επιχείρηση για την «τιμωρία του επιτιθέμενου» έβαλε στόχο την «αεροπορική βάση Αλ Αζράκ και το κέντρο διοίκησης» που βρίσκεται εκεί και διεξήχθη με «12 βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφεραν οι Φρουροί, κατά το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, διαβεβαιώνοντας πως κατέστρεψαν την εγκατάσταση και «μεγάλο αριθμό μαχητικών αεροσκαφών».

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από αμερικανικής ή ιορδανικής πλευράς ως τώρα για το περιστατικό.

Νωρίτερα η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει ότι έπληξε βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Κατά τη διάρκεια δυο κυμάτων επιχειρήσεων, χτυπήθηκαν δεκαοκτώ σημαντικοί στόχοι που ανήκουν στις αμερικανικές δυνάμεις» στις βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ, στο Κουβέιτ, και στην αεροπορική βάση Σεΐχης Ίσα, στο Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι διεξήχθη επίθεση εναντίον του γενικού αρχηγείου του αμερικανικού 5ου στόλου στο Μπαχρέιν με drones και ότι επλήγησαν κεραίες τηλεπικοινωνιών και ραντάρ συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot. Τις πληροφορίες αυτές μετέδωσαν τα πρακτορεία FARS και MEHR.

Πηγή: cnn.gr