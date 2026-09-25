Νέα εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας: Τη Δευτέρα ανοίγουν τα χαρτιά τους

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Κίνα αναμένεται να ανακοινώσουν τη Δευτέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν ενδείξεις για σημαντική πρόοδο σε σειρά ευαίσθητων ζητημάτων.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση διαχειριζόμενου εμπορίου... έχουμε σημειώσει πρόοδο και τη Δευτέρα, νομίζω, θα δημοσιοποιήσουμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για όσα έχουμε επιτύχει τις τελευταίες εβδομάδες στις διαπραγματεύσεις με τους Κινέζους», δήλωσε ο Γκριρ στο CNBC.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο χώρες συμφώνησαν να εξαιρεθούν ορισμένα βασικά προϊόντα από τις εμπορικές διαφορές. Οι ΗΠΑ θα αποστέλλουν αγροτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ενώ θα λαμβάνουν από την Κίνα καταναλωτικά και άλλα μη ευαίσθητα προϊόντα.

«Έχουμε στην πραγματικότητα καταλήξει σε συμφωνία με τους Κινέζους για αρκετά από αυτά τα ζητήματα, σε τομείς όπου, εάν έχουμε εμπορικές διαφορές στο μέλλον ή εάν υπάρξουν μέτρα επιβολής δασμών, απλώς αφήνουμε αυτά τα προϊόντα στην άκρη», είπε.

Ο Γκριρ διευκρίνισε επίσης ότι οι τρέχουσες συνομιλίες δεν αφορούν μια μικρή ποσότητα αμερικανικών τσιπ υψηλής ποιότητας, για την εξαγωγή των οποίων απαιτούνται άδειες.

«Αυτά είναι τα κοσμήματα του στέμματος της αμερικανικής τεχνολογίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο διατηρούμε το προβάδισμά μας στον αγώνα για την υπερνοημοσύνη ή την τεχνητή νοημοσύνη και, ως εκ τούτου, αυτές οι συζητήσεις... ουσιαστικά δεν διεξάγονται στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων», ανέφερε.

Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε αυτή την εβδομάδα συνομιλίες με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Χε Λιφένγκ. Όπως δήλωσε, συμφωνήθηκε η παράταση έως τις 10 Ιανουαρίου της συμφωνίας που είχε αναστείλει έναν εμπορικό πόλεμο, στον οποίο οι αμοιβαίοι δασμοί είχαν ξεπεράσει το 100%.

Πηγή: ΚΥΠΕ