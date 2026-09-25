Λαβράκι, βελουτέ κολοκύθας και παγωτό με μέλι: Τι περιλάμβανε το μενού στο δείπνο των δύο πιο ισχυρών ηγετών του κόσμου (βίντεο + φώτος)

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, σε μια βραδιά όπου η πολυτέλεια, η υψηλή γαστρονομία και η παρουσία κορυφαίων επιχειρηματιών συνυπήρχαν με τη βαριά ατζέντα των αμερικανοκινεζικών σχέσεων.

Στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, με χαμηλό φωτισμό και διακόσμηση σε κόκκινους και χρυσούς τόνους, οι δύο ηγέτες κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με δισεκατομμυριούχους και ισχυρές προσωπικότητες της παγκόσμιας επιχειρηματικής και τεχνολογικής σκηνής.

Το μενού της βραδιάς, σύμφωνα με το Associated Press, είχε σχεδιαστεί με τη συμμετοχή της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ. Την ώρα που σερβίρονταν πιάτα υψηλής γαστρονομίας, στο πολιτικό τραπέζι βρίσκονταν ορισμένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής: η Ταϊβάν, το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και συνολικά η επόμενη ημέρα στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Το μενού του επίσημου δείπνου

Το δείπνο άνοιξε με βελουτέ κίτρινης κολοκύθας, η οποία συνοδευόταν από άγρια μανιτάρια, φρέσκα μυρωδικά, τραγανή πανσέτα και λάδι από φρέσκο κρεμμυδάκι.

Ακολούθησε λαβράκι με κρούστα σουσαμιού, σερβιρισμένο με σιγομαγειρεμένο baby bok choy, ψητή μελιτζάνα από τον κήπο και πράσινη σάλτσα.

Για επιδόρπιο προσφέρθηκε κρεμώδες γλυκό βανίλιας με κομπόστα βύσσινου, φρανζιπάν με καρύδι και παγωτό με μέλι από τον Λευκό Οίκο.

Ιδιαίτερη σημειολογία είχε και το σερβίρισμα, καθώς χρησιμοποιήθηκαν τα κόκκινα σερβίτσια που χρονολογούνται από την προεδρία του Ρόναλντ Ρίγκαν.

Trump: If I could go off script just for a second—as a special treat in honor of President Xi, I'd like to invite everyone in the room to visit through that beautiful curtain in the back. It's one year away from completion—the new ballroom that you've heard about… So in honor of… pic.twitter.com/amB1x2T6Je — Acyn (@Acyn) September 24, 2026

Από το λαβράκι στην Ταϊβάν και την τεχνητή νοημοσύνη

Παρά το εντυπωσιακό σκηνικό, το πολιτικό περιεχόμενο της βραδιάς ήταν σαφώς βαρύτερο από το μενού. Τραμπ και Σι είχαν ήδη συζητήσει νωρίτερα για την Ταϊβάν, το εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη, επιχειρώντας να διαμορφώσουν το πλαίσιο της επόμενης φάσης στις σχέσεις των δύο χωρών.

Κατά την πρόποσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να αναδείξει το θετικό κλίμα, σημειώνοντας ότι, παρά τις διαφορές των δύο πολιτικών συστημάτων, οι δεσμοί ανάμεσα στους δύο λαούς παραμένουν ισχυροί.

🇺🇸🇨🇳 A view from inside the East Room as Trump hosted Xi for dinner tonight



Some of the most consequential conversations of the century are happening over sea bass and honey ice cream😂



Writer: Daniel, Lucaspic.twitter.com/4E9Z52rj7a https://t.co/01ZPOHzpG3 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 25, 2026

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι ΗΠΑ και Κίνα μπορούν να συνεχίσουν να οικοδομούν μια σχέση που θα ενισχύει την ευημερία και την ασφάλεια για τις επόμενες γενιές.

Ανάλογο μήνυμα έστειλε και ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη σταθερότητας και συνεργασίας. Όπως ανέφερε, ο στόχος του Τραμπ να «κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη» και η επιδίωξη της Κίνας για «μεγάλη εθνική αναζωογόνηση» δεν είναι κατ’ ανάγκην αντικρουόμενοι, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Ο Κινέζος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της αναζήτησης ενός νέου μοντέλου συνύπαρξης ανάμεσα στις δύο μεγάλες δυνάμεις, κάνοντας λόγο για μια σχέση «στρατηγικής σταθερότητας».

Η «παγίδα του Θουκυδίδη»

Οι αναφορές του Σι στην αποκλιμάκωση των εντάσεων γίνονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας εντείνεται, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας και του εμπορίου.

Όπως επισήμανε ο Guardian, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε σε ευρύτερη συνεργασία με την Ουάσιγκτον, προκειμένου οι δύο χώρες να αποφύγουν τη λεγόμενη «παγίδα του Θουκυδίδη» — τη θεωρία σύμφωνα με την οποία η άνοδος μιας νέας δύναμης απέναντι σε μια ήδη κυρίαρχη δύναμη αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Στην περίπτωση ΗΠΑ και Κίνας, ο κίνδυνος αυτός συνδέεται με τις αυξανόμενες εντάσεις γύρω από την Ταϊβάν, το εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη.

Παρά, πάντως, τις αμοιβαίες φιλοφρονήσεις και τη διάθεση να προβληθεί κλίμα συνεργασίας, οι δύο πλευρές γνωρίζουν ότι η γεωπολιτική και οικονομική πραγματικότητα εξακολουθεί να τις φέρνει σε έντονο ανταγωνισμό.

Δισεκατομμυριούχοι και επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών

Στο επίσημο δείπνο δεν βρέθηκαν μόνο οι δύο πρόεδροι και οι αντιπροσωπείες τους. Στην Ανατολική Αίθουσα έδωσαν το «παρών» ορισμένα από τα ισχυρότερα ονόματα της παγκόσμιας οικονομίας και τεχνολογίας.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος, ο Έλον Μασκ, ο επικεφαλής της Google και της Alphabet Σούνταρ Πιτσάι, ο πρόεδρος και συνιδρυτής της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν, ο Μάικλ Ντελ της Dell Technologies και ο Μπερνάρ Αρνό της LVMH.

Ο Άλτμαν μάλιστα υπέγραφε αυτόγραφα κατά την άφιξή του, ενώ ο Χουάνγκ εγκατέλειψε για μία βραδιά το χαρακτηριστικό μαύρο δερμάτινο μπουφάν του και επέλεξε σμόκιν.

Και ξενάγηση στην υπό κατασκευή αίθουσα χορού

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε χρόνο, ακόμη και ανάμεσα στις επίσημες προπόσεις, να αναφερθεί σε ένα ακόμη θέμα που τον απασχολεί ιδιαίτερα: τη νέα αίθουσα χορού που κατασκευάζεται στον Λευκό Οίκο.

Με χιουμοριστική διάθεση, είπε στους καλεσμένους ότι, αν μπορούσε να «ξεφύγει για ένα δευτερόλεπτο από το πρόγραμμα», θα ήθελε να τους δείξει το έργο.

Τους προσκάλεσε μάλιστα να περάσουν πίσω από την κουρτίνα της αίθουσας και να επισκεφθούν το εργοτάξιο αμέσως μετά το δείπνο, λέγοντας ότι θα ήταν οι πρώτοι που θα πατούσαν στον χώρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η κατασκευή θα χρειαστεί ακόμη περίπου έναν χρόνο για να ολοκληρωθεί. Έχει ονομάσει το έργο «Μεγάλη Αίθουσα των Ηνωμένων Πολιτειών» και έχει υποστηρίξει ότι φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, όπου είχε δειπνήσει με τον Σι κατά την επίσκεψή του στην Κίνα τον Μάιο.