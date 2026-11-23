Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι βρίσκονταν στον χώρο, ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος κλειστός χώρος συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε από το προσωπικό του χώρου, αφού αρκετοί άνθρωποι παρουσίασαν συμπτώματα που συνδέονταν με άγνωστη ουσία. Η συναυλία διακόπηκε και οι θεατές απομακρύνθηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι αρχές διερευνούν ποια ήταν η ουσία και τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, εξετάστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι, ορισμένοι με οφθαλμολογικά και αναπνευστικά προβλήματα. Στον συναυλιακό χώρο πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απολύμανσης.

Ο Στεφ Πάρκερ από την αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ, ο οποίος είχε την ευθύνη της επιχείρησης, δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί κανείς στο νοσοκομείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ