Χιλιάδες θεατές απομακρύνθηκαν το βράδυ της Κυριακής από το Co-op Live Arena στο Μάντσεστερ, όπου εμφανιζόταν ο Αμερικανός ράπερ Ντον Τόλιβερ, μετά τη διασπορά άγνωστης ουσίας στο πλήθος. Η αστυνομία ανέφερε ότι ορισμένοι θεατές παρουσίασαν ανεπιθύμητες παρενέργειες.
Μάντσεστερ: Εκκενώθηκε συναυλιακός χώρος με 12.000 θεατές μετά τη διασπορά άγνωστης ουσίας
Περισσότεροι από 12.000 θεατές απομακρύνθηκαν από συναυλία του Ντον Τόλιβερ, ενώ πάνω από 50 άνθρωποι εξετάστηκαν από τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.
Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι βρίσκονταν στον χώρο, ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος κλειστός χώρος συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε από το προσωπικό του χώρου, αφού αρκετοί άνθρωποι παρουσίασαν συμπτώματα που συνδέονταν με άγνωστη ουσία. Η συναυλία διακόπηκε και οι θεατές απομακρύνθηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Οι αρχές διερευνούν ποια ήταν η ουσία και τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, εξετάστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι, ορισμένοι με οφθαλμολογικά και αναπνευστικά προβλήματα. Στον συναυλιακό χώρο πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απολύμανσης.
Ο Στεφ Πάρκερ από την αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ, ο οποίος είχε την ευθύνη της επιχείρησης, δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί κανείς στο νοσοκομείο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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