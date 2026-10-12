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Στους αμερικανούς οικονομολόγους Robert ⁠Hall και Michael Woodford το Νόμπελ Οικονομίας 2026

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι δύο οικονομολόγοι βραβεύτηκαν «για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης», δήλωσε η Επιτροπή των βραβείων Νόμπελ.

Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμώνται οι αμερικανοί οικονομολόγοι Robert ⁠Hall και Michael Woodford «για τις μικροοικονομικές βάσεις της μακροοικονομικής σταθεροποίησης», ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

 

«Το έργο των βραβευθέντων μας προφέρει μια σταθερή θεωρητική βάση για τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται τώρα από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο John Hassler, πρόεδρος της Επιτροπής για το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών.

«Με αυτούς, είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουμε τους κραδασμούς στην οικονομία, όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι ξαφνικές αλλαγές στην κατανάλωση των νοικοκυριών».

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ #ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΟΜΠΕΛ

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