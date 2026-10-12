Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμώνται οι αμερικανοί οικονομολόγοι Robert Hall και Michael Woodford «για τις μικροοικονομικές βάσεις της μακροοικονομικής σταθεροποίησης», ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.
Στους αμερικανούς οικονομολόγους Robert Hall και Michael Woodford το Νόμπελ Οικονομίας 2026
Οι δύο οικονομολόγοι βραβεύτηκαν «για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης», δήλωσε η Επιτροπή των βραβείων Νόμπελ.
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.” #NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026
«Το έργο των βραβευθέντων μας προφέρει μια σταθερή θεωρητική βάση για τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται τώρα από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο John Hassler, πρόεδρος της Επιτροπής για το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών.
«Με αυτούς, είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουμε τους κραδασμούς στην οικονομία, όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι ξαφνικές αλλαγές στην κατανάλωση των νοικοκυριών».
Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ
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