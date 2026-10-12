Γκρίνκεγουιτς: Το ΝΑΤΟ θα συντρίψει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του

Μιλώντας στο Φόρουμ της Βαρσοβίας για την Ασφάλεια, παρουσίασε τη «θεωρία του περί νίκης» και υπογράμμισε πως το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία, η οποία θα αποκρούσει και θα εξουδετερώσει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον κράτους-μέλους.

«Εάν κάποιος είναι αρκετά παράλογος ώστε να μας επιτεθεί, θα πολεμήσουμε. Θα αποκρούσουμε την επίθεση και θα του στερήσουμε τη δυνατότητα να επιτύχει τους στόχους του, όποιοι και αν είναι αυτοί», δήλωσε.

Ο Γκρίνκεγουιτς πρόσθεσε ότι στόχος της Συμμαχίας θα ήταν να καταστήσει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον συμμάχου «τελείως μάταιη».

Πηγή: ΚΥΠΕ