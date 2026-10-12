Ο ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SACEUR), Αμερικανός πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεγουιτς, προειδοποίησε τη Ρωσία ότι το ΝΑΤΟ θα καταστρέψει «οτιδήποτε και τα πάντα» εμπλακούν σε ενδεχόμενη επίθεση κατά νατοϊκού εδάφους.
Γκρίνκεγουιτς: Το ΝΑΤΟ θα συντρίψει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του
Ο ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη προειδοποίησε ότι η Συμμαχία θα αποκρούσει και θα εξουδετερώσει επίθεση κατά κράτους-μέλους.
Μιλώντας στο Φόρουμ της Βαρσοβίας για την Ασφάλεια, παρουσίασε τη «θεωρία του περί νίκης» και υπογράμμισε πως το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία, η οποία θα αποκρούσει και θα εξουδετερώσει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον κράτους-μέλους.
«Εάν κάποιος είναι αρκετά παράλογος ώστε να μας επιτεθεί, θα πολεμήσουμε. Θα αποκρούσουμε την επίθεση και θα του στερήσουμε τη δυνατότητα να επιτύχει τους στόχους του, όποιοι και αν είναι αυτοί», δήλωσε.
Ο Γκρίνκεγουιτς πρόσθεσε ότι στόχος της Συμμαχίας θα ήταν να καταστήσει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον συμμάχου «τελείως μάταιη».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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