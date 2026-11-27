Οι εκλογές στην Τουρκία θα διεξαχθούν το 2028, ωστόσο ενδέχεται να πραγματοποιηθούν έναν ή δύο μήνες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία του Μαΐου, δήλωσε την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της χώρας, Τζεβντέτ Γιλμάζ.
Τουρκία: Εκλογές μέσα στο 2028 – Συμφωνία στην κυβερνητική συμμαχία για νέα υποψηφιότητα Ερντογάν
Εκλογές το 2028, πιθανόν έναν ή δύο μήνες νωρίτερα από τον προγραμματισμό του Μαΐου, δήλωσε την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της χώρας, Τζεβντέτ Γιλμάζ. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία στο εσωτερικό της κυβερνητικής συμμαχίας για νέα υποψηφιότητα του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα, ο Γιλμάζ ανέφερε ότι βρίσκεται υπό συζήτηση το ενδεχόμενο επίσπευσης της εκλογικής διαδικασίας, διευκρινίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής του έτους διεξαγωγής των εκλογών.
«Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2028. Υπάρχει συζήτηση για το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν έναν ή δύο μήνες νωρίτερα. Θα μπορούσαν να επισπευσθούν κάπως», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο Τούρκος αντιπρόεδρος επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία στο εσωτερικό της κυβερνητικής συμμαχίας για νέα υποψηφιότητα του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες εκλογές.
«Υπάρχει ήδη συναίνεση εντός της συμμαχίας για να είναι και πάλι υποψήφιος ο Ερντογάν», ανέφερε.
Οι δηλώσεις του Γιλμάζ μεταδίδονται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας του Τούρκου προέδρου βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, ενόψει των εκλογών του 2028.
Πηγή: Reuters
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.