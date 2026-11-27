Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα, ο Γιλμάζ ανέφερε ότι βρίσκεται υπό συζήτηση το ενδεχόμενο επίσπευσης της εκλογικής διαδικασίας, διευκρινίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής του έτους διεξαγωγής των εκλογών.

«Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2028. Υπάρχει συζήτηση για το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν έναν ή δύο μήνες νωρίτερα. Θα μπορούσαν να επισπευσθούν κάπως», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Τούρκος αντιπρόεδρος επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία στο εσωτερικό της κυβερνητικής συμμαχίας για νέα υποψηφιότητα του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες εκλογές.

«Υπάρχει ήδη συναίνεση εντός της συμμαχίας για να είναι και πάλι υποψήφιος ο Ερντογάν», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Γιλμάζ μεταδίδονται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας του Τούρκου προέδρου βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, ενόψει των εκλογών του 2028.

Πηγή: Reuters