Ο 65χρονος Σάιτσιτς είναι τακτικό μέλος της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (SANU) από το 2018 και διακεκριμένος επιστήμονας στον τομέα της οργανικής χημείας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και ερευνητικές σπουδές στη Γαλλία.

Ήταν ένας από τους πρώτους πανεπιστημιακούς που υποστήριξαν δημόσια τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, καταδικάζοντας την αστυνομική βία. Το 2025 συνυπέγραψε το αίτημα μελών της SANU για παραίτηση του τότε προέδρου της Δημοκρατίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2026, στις οποίες η «Φοιτητική Λίστα» κατέγραψε ιστορική νίκη εξασφαλίζοντας την αυτοδυναμία, ο Σάιτσιτς εξελέγη βουλευτής. Το βράδυ των εκλογών ήταν εκείνος που ανακοίνωσε τη νίκη της παράταξης.

Ως προς το πολιτικό του στίγμα, ο υποψήφιος για την προεδρία δίνει έμφαση στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου, την ανεξαρτησία των θεσμών και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Παράλληλα, διατηρεί σκληρή εθνική γραμμή στην εξωτερική πολιτική: χαρακτηρίζει το Κόσοβο «προσωρινά κατεχόμενο έδαφος» και αντιτίθεται στην επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, υποστηρίζοντας τη διατήρηση στενών δεσμών με τη Μόσχα.

Πηγή: ΚΥΠΕ