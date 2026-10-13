Ανατροπή στη Βρετανία: Κατρακυλά ο Φάρατζ, επιστρέφουν δυναμικά οι Συντηρητικοί

Η άνοδος των Συντηρητικών καταγράφεται μετά το πρόσφατο συνέδριό τους και τις οικονομικές και φορολογικές εξαγγελίες της Μπέιντενοχ, με τις οποίες οι Times συνδέουν τη βελτίωση της δημοσκοπικής τους εικόνας.

Στην πρώτη θέση παραμένουν οι Εργατικοί του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ με 24%, ενώ ακολουθούν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες με 12% και οι Πράσινοι με 11%.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS.GR