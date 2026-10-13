Στην τρίτη θέση υποχωρεί το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ στη Βρετανία, καταγράφοντας ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά του μετά τις εκλογές του 2024. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύουν οι Times, το Reform UK , το κόμμα της μεταρρύθμισης, περιορίζεται στο 21%, από περίπου 28% το περασμένο καλοκαίρι, ενώ οι Συντηρητικοί της Κέμι Μπέιντενοχ ενισχύονται κατά τρεις μονάδες, φτάνοντας στο 23%.
Ανατροπή στη Βρετανία: Κατρακυλά ο Φάρατζ, επιστρέφουν δυναμικά οι Συντηρητικοί
Η άνοδος των Συντηρητικών καταγράφεται μετά το πρόσφατο συνέδριό τους και τις οικονομικές και φορολογικές εξαγγελίες της Μπέιντενοχ, με τις οποίες οι Times συνδέουν τη βελτίωση της δημοσκοπικής τους εικόνας.
Η άνοδος των Συντηρητικών καταγράφεται μετά το πρόσφατο συνέδριό τους και τις οικονομικές και φορολογικές εξαγγελίες της Μπέιντενοχ, με τις οποίες οι Times συνδέουν τη βελτίωση της δημοσκοπικής τους εικόνας.
Στην πρώτη θέση παραμένουν οι Εργατικοί του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ με 24%, ενώ ακολουθούν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες με 12% και οι Πράσινοι με 11%.
ΠΗΓΗ: ERTNEWS.GR
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.