Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης: Έκλεισε προσωρινά μετά από περιστατικό ασφαλείας

Μετά την επέμβαση ειδικών αστυνομικών δυνάμεων, ανακοινώθηκε ότι το περιστατικό έληξε. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη.

Το αεροδρόμιο έκλεισε λίγο πριν από την προσγείωση αεροσκάφους της Corendon, το οποίο ερχόταν από την Κέρκυρα.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε, αφού προηγουμένως συνοδεύτηκε από Eurofighter της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, χθες τη νύχτα, μεταξύ 2:00 και 4:00 τα ξημερώματα, τρεις διαφορετικοί πιλότοι ανέφεραν ότι είδαν drones στην περιοχή του αεροδρομίου.

Αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις από τις αστυνομικές αρχές για το περιστατικό.

Πηγή: ΚΥΠΕ