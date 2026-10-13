Το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης έκλεισε σήμερα για αρκετή ώρα εξαιτίας «περιστατικού ασφαλείας», σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία.
Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης: Έκλεισε προσωρινά μετά από περιστατικό ασφαλείας
Το αεροδρόμιο έκλεισε για αρκετή ώρα, ενώ οι ειδικές αστυνομικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό έληξε. Γερμανικά μέσα αναφέρουν ότι τρεις πιλότοι είδαν drones στην περιοχή τη νύχτα.
Μετά την επέμβαση ειδικών αστυνομικών δυνάμεων, ανακοινώθηκε ότι το περιστατικό έληξε. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη.
Το αεροδρόμιο έκλεισε λίγο πριν από την προσγείωση αεροσκάφους της Corendon, το οποίο ερχόταν από την Κέρκυρα.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε, αφού προηγουμένως συνοδεύτηκε από Eurofighter της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, χθες τη νύχτα, μεταξύ 2:00 και 4:00 τα ξημερώματα, τρεις διαφορετικοί πιλότοι ανέφεραν ότι είδαν drones στην περιοχή του αεροδρομίου.
Αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις από τις αστυνομικές αρχές για το περιστατικό.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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