Απειλές Μπαχτσελί κατά της Αθήνας για την ηλεκτρική διασύνδεση: «Σοβαρό λάθος» η παράκαμψη της Άγκυρας

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, υποστήριξε ότι το έργο επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες. Αναφέρθηκε στη στήριξη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προς το έργο, καθώς και στην πρόθεση της Αθήνας να επαναρχίσει τις υποθαλάσσιες έρευνες.

«Ενώ είναι σαφής η θέση της Τουρκίας ότι απαιτείται προηγούμενος συντονισμός για τη διαδρομή, θα ήταν σοβαρό λάθος για την Αθήνα να πιστεύει ότι, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη άλλων χωρών, μπορεί να ξεπεράσει τις αντιρρήσεις της Άγκυρας», δήλωσε.

Ο ηγέτης του MHP συνέδεσε ευθέως την ασφάλεια της Ελλάδας με το Κυπριακό. «Όσο η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Τουρκίας και την κυριαρχία του τουρκοκυπριακού κράτους, με όποιον κι αν συμμαχήσει, όποιες συμφωνίες κι αν υπογράψει και όποια όπλα κι αν αγοράσει, δεν θα μπορεί να αισθάνεται ασφαλής», ανέφερε.

«Εάν εξοπλίζεται για να μας φοβίσει, τη συμβουλεύουμε να μην ξεχνά ποτέ ότι καμία δύναμη δεν μπορεί να μας τρομάξει», πρόσθεσε.

Παράλληλα, κάλεσε την Ελλάδα να αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τους γείτονές της, εφόσον επιθυμεί, όπως είπε, μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Στην ίδια ομιλία, ο Μπαχτσελί ζήτησε να παρασχεθεί κάθε είδους υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι, λέγοντας ότι «εάν η διπλωματία δεν επαρκεί, πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποτρεπτικά μέσα». Κάλεσε τους Χούθι να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις και υποστήριξε ότι οι περιφερειακές διαφορές πρέπει να επιλύονται μέσω διαλόγου.

Πηγή: ΚΥΠΕ