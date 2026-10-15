Σκάνδαλο με μέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι - Η 32χρονη βρέθηκε αναίσθητη μετά από χρήση κοκαΐνης - Δίπλα της τρίχρονο παιδί

Μια υπόθεση που αφορά μέλος της πανίσχυρης βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι απασχολεί τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την αποκάλυψη ότι η 32χρονη Μάχρα Αλ Ναχιάν (Mahrah Al Nahyan) εντοπίστηκε αναίσθητη σε πολυσύχναστο δρόμο του Λονδίνου, ενώ ένα τρίχρονο παιδί, για το οποίο είχε την ευθύνη, βρισκόταν χωρίς επίβλεψη κοντά σε διερχόμενα οχήματα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των βρετανικών εφημερίδων The Times και The Standard, η 32χρονη, η οποία συνδέεται μέσω γάμου με τη βασιλική οικογένεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, παραδέχθηκε ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου κατηγορία παραμέλησης ανηλίκου.

Αναίσθητη δίπλα σε άνδρα – Το παιδί έπαιζε κοντά στον δρόμο

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Ιουνίου 2026, σε δρόμο του δυτικού Λονδίνου. Περαστικοί εντόπισαν την Αλ Ναχιάν πεσμένη δίπλα σε μεταλλικά κιγκλιδώματα, ενώ σε μικρή απόσταση βρισκόταν ένας άνδρας, επίσης αναίσθητος.

Σε κοντινή απόσταση, ένα τρίχρονο παιδί περιφερόταν ξυπόλυτο, έχοντας μαζί του ένα παιδικό πατίνι. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, το παιδί βρισκόταν επικίνδυνα κοντά στην κυκλοφορία οχημάτων.

Πολίτες που αντιλήφθηκαν την κατάσταση παρενέβησαν για να προστατεύσουν το παιδί και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Όπως αναφέρει η The Standard, η 32χρονη παρέμεινε αναίσθητη για περίπου 30 λεπτά. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις της, φέρεται να αντέδρασε έντονα απέναντι στους παρευρισκομένους, διερωτώμενη γιατί ανησυχούσαν τόσο πολύ.

Το περιστατικό καταγράφηκε και σε βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα, στο οποίο διακρίνεται η γυναίκα πεσμένη στα κιγκλιδώματα και ο άνδρας στο πεζοδρόμιο.

⛔️ British police found Emirati president Mohammed bin Zayed's cousin sitting in London streets with an overdose cocaine shot‼️ https://t.co/xJLZX012Xg — Dr.Sam Youssef Ph.D.,Ph.D.,DPT. (@drhossamsamy65) October 14, 2026

Τι αποκαλύφθηκε για τη χρήση κοκαΐνης

Κατά την ακροαματική διαδικασία στο Southwark Crown Court έγινε γνωστό ότι η Μάχρα Αλ Ναχιάν είχε κάνει χρήση κοκαΐνης τις ημέρες που προηγήθηκαν του περιστατικού.

Η αστυνομία εντόπισε στις αποσκευές της αντικείμενα που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, χωρίς ωστόσο να βρεθούν παράνομες ουσίες στην κατοχή της.

Ο δικηγόρος της, Στίβεν Βούλο, υποστήριξε ότι η πελάτισσά του δεν είχε καταναλώσει ναρκωτικά την ημέρα του περιστατικού, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση έντονης κόπωσης έπειτα από χρήση κοκαΐνης κατά τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Times, η 32χρονη έχει ενταχθεί από τον Ιούλιο σε πρόγραμμα θεραπείας για εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες, στο κέντρο Priory, στην περιοχή Woking του Surrey.

Η δικαστική απόφαση και η παρέμβαση του δικαστή

Η Αλ Ναχιάν παραδέχθηκε την κατηγορία παραμέλησης παιδιού και της επιβλήθηκε διετής ποινή κοινοτικής επιτήρησης, με υποχρέωση συμμετοχής σε πρόγραμμα αποκατάστασης, καθώς και χρηματικές επιβαρύνσεις συνολικού ύψους 6.114 στερλινών.

Ο δικαστής Τζόνσον υπογράμμισε τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς της, επισημαίνοντας ότι χωρίς την παρέμβαση των περαστικών το παιδί θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί σοβαρά ή ακόμη και να είχε χάσει τη ζωή του.

Όπως ανέφερε, υπήρχε επίσης ο κίνδυνος το παιδί να απομακρυνθεί από το σημείο, να χαθεί ή να πέσει θύμα τρίτου προσώπου.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η 32χρονη έχει εκφράσει βαθιά μεταμέλεια και είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη θεραπευτική της διαδικασία.

Ο δικηγόρος της ανέφερε, ακόμη, ότι σχεδιάζει να συνεχίσει τη θεραπεία της σε εξωτερική βάση και να συμμετέχει στις συναντήσεις των Ανώνυμων Ναρκομανών.

Ποια είναι η Μάχρα Αλ Ναχιάν

Η Μάχρα Αλ Ναχιάν, ηλικίας 32 ετών, συνδέεται μέσω γάμου με τη δυναστεία Αλ Ναχιάν, την οικογένεια που κυβερνά το Άμπου Ντάμπι, ένα από τα επτά εμιράτα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των The Times, The Standard και New York Post, η οικογένεια συγκαταλέγεται στις πλουσιότερες δυναστείες παγκοσμίως, με την περιουσία της να αποτιμάται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Κατά τη δικαστική διαδικασία αναφέρθηκε ότι η 32χρονη λαμβάνει μηνιαίο επίδομα περίπου 8.000 στερλινών από τη βασιλική οικογένεια.

Πάντως, τα δημοσιεύματα δεν διευκρινίζουν ποια ακριβώς είναι η συγγενική σχέση της Μάχρα Αλ Ναχιάν με το τρίχρονο παιδί που βρισκόταν μαζί της την ημέρα του περιστατικού.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνές δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, με σχετικά δημοσιεύματα, εκτός από τον βρετανικό Τύπο, και σε μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας και της Ινδίας.