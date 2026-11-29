«Δεν πρέπει να επιτραπεί σε ξένους να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ιράκ», δήλωσε ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, προς τον Ιρακινό ομόλογό του, Κασίμ αλ Αμπούντι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Ρεζαΐ πρόσθεσε ότι «ένα ανεξάρτητο, ισχυρό και ανεπτυγμένο Ιράκ μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες της νέας τάξης ασφαλείας στην περιοχή», σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Η συνάντηση των δύο αξιωματούχων πραγματοποιήθηκε μετά τις αναφορές ότι το Ιράκ έκλεισε συνοριακά περάσματα, στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να διευρύνουν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν και παράλληλα να περιορίσουν το ιρανικό χερσαίο εμπόριο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ιρακινός υπουργός Εξωτερικών, Φουάντ Χουσεΐν, δήλωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ζήτησε από το Ιράκ να κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα με το Ιράν, εκτός από δύο. Το αίτημα εντάσσεται στην πολιτική της Ουάσιγκτον για άσκηση αυξημένης οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη.

Πηγή: ΚΥΠΕ