Το Ιράν κάλεσε το Ιράκ να μην επιτρέψει σε τρίτες χώρες να παρεμβαίνουν στις υποθέσεις των δύο γειτονικών κρατών. Η τοποθέτηση έγινε μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το Ιράκ έκλεισε συνοριακά περάσματα με το Ιράν έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Ιράν προς Ιράκ: «Μην επιτρέπετε σε ξένους να παρεμβαίνουν» – Στο παρασκήνιο οι πιέσεις των ΗΠΑ για κλείσιμο των συνόρων
Ο Μοχσέν Ρεζαΐ προειδοποίησε κατά της παρέμβασης ξένων χωρών στην οικονομική συνεργασία Ιράν–Ιράκ, μετά τις αναφορές για κλείσιμο συνοριακών περασμάτων.
«Δεν πρέπει να επιτραπεί σε ξένους να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ιράκ», δήλωσε ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, προς τον Ιρακινό ομόλογό του, Κασίμ αλ Αμπούντι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Ο Ρεζαΐ πρόσθεσε ότι «ένα ανεξάρτητο, ισχυρό και ανεπτυγμένο Ιράκ μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες της νέας τάξης ασφαλείας στην περιοχή», σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.
Η συνάντηση των δύο αξιωματούχων πραγματοποιήθηκε μετά τις αναφορές ότι το Ιράκ έκλεισε συνοριακά περάσματα, στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να διευρύνουν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν και παράλληλα να περιορίσουν το ιρανικό χερσαίο εμπόριο.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ιρακινός υπουργός Εξωτερικών, Φουάντ Χουσεΐν, δήλωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ζήτησε από το Ιράκ να κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα με το Ιράν, εκτός από δύο. Το αίτημα εντάσσεται στην πολιτική της Ουάσιγκτον για άσκηση αυξημένης οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.