Την κύρια σεισμική δόνηση ακολούθησαν περισσότεροι από 90 μετασεισμοί, σύμφωνα με ενημέρωση του ABC News, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η σεισμική δραστηριότητα αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (USGS), ο σεισμός σημειώθηκε στις 09:30 τοπική ώρα, με επίκεντρο περίπου έξι χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Μανχάταν Μπιτς και εστιακό βάθος περίπου 12 χιλιομέτρων.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Νότιας Καλιφόρνιας, μεταξύ άλλων στη Σάντα Μόνικα, στο Τόρανς, στο Χόθορν και στο Ρέντοντο Μπιτς.

WATCH: Expensive wine bottles shatter as strong earthquake strikes Los Angeles area. https://t.co/C8ULBNMAp4 — Scope Report (@ScopeReport_) November 28, 2026

Συνεχίζονται οι μετασεισμοί

Λίγο περισσότερο από δύο ώρες μετά την κύρια δόνηση, στις 11:41 τοπική ώρα, καταγράφηκε ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών, με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μέγεθος 4,6 βαθμών.

Σύμφωνα με το FOX Weather, στις 14:08 καταγράφηκε ακόμη μία ισχυρή δόνηση, μεγέθους 4 βαθμών.

Η σεισμολόγος Λούσι Τζόουνς χαρακτήρισε τη μετασεισμική ακολουθία εντονότερη από τον μέσο όρο, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι παραμένει εντός των φυσιολογικών ορίων.

Το Σεισμολογικό Εργαστήριο του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καλιφόρνιας (Caltech) εκτιμά ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δονήσεις. Οι περισσότερες αναμένεται να είναι μικρότερου μεγέθους, χωρίς να αποκλείονται ισχυρότεροι σεισμοί.

Έσπασαν τζάμια στο αεροδρόμιο – Αεροσκάφος διέκοψε την προσγείωσή του

Ζημιές καταγράφηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX), όπου έσπασαν τζάμια και αποκολλήθηκαν τμήματα ψευδοροφής, με τις Αρχές να αποκλείουν προσωρινά τμήμα του τερματικού σταθμού 7.

Σύμφωνα με τον Guardian, αεροσκάφος της Delta Airlines που πλησίαζε στον διάδρομο προσγείωσης την ώρα του σεισμού έλαβε εντολή από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας να διακόψει τη διαδικασία προσγείωσης και να πραγματοποιήσει νέο κύκλο προσέγγισης.

Παρά τις ζημιές, η λειτουργία του αεροδρομίου συνεχίστηκε.

Υλικές ζημιές αναφέρθηκαν επίσης σε κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ στο Μανχάταν Μπιτς και στη Χερμόσα Μπιτς αποφασίστηκε το προσωρινό κλείσιμο των προβλητών για προληπτικούς λόγους.

🚨 EARTHQUAKE AT LAX! A 5.2 magnitude earthquake hit the Los Angeles area, and our 24/7 live cameras at LAX captured the shaking as it happened! Watch the moment it was captured live on the Airline Videos Live cameras on November 28th, 2026! https://t.co/0qGYXcJyXs — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) November 28, 2026

Φλόγες και πυκνοί καπνοί σε διυλιστήρια

Ανησυχία στους κατοίκους προκάλεσαν και οι εικόνες με φλόγες και πυκνούς καπνούς από εγκαταστάσεις διυλιστηρίων στη Νότια Καλιφόρνια.

Στο διυλιστήριο της Chevron, στο Ελ Σεγκούντο, ενεργοποιήθηκε αυτόματα το σύστημα ασφαλείας των εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα την ελεγχόμενη καύση αερίων.

Αντίστοιχο περιστατικό αναφέρθηκε και στο διυλιστήριο του Τόρανς, χωρίς να έχουν καταγραφεί επιπτώσεις εκτός των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές ενημερώσεις.

Two large earthquakes struck LA on Saturday morning, with dozens of aftershocks also following. A live Manhattan beach camera gives us a look at one of the tremors. 🫨 https://t.co/Tdq0ZJa5UW https://t.co/1Yfdt40nur — California Post (@californiapost) November 28, 2026

Η αντίδραση μητέρας τη στιγμή του σεισμού

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή της σεισμικής δόνησης, στο οποίο καταγράφεται η ακαριαία αντίδραση μιας μητέρας που προσπαθεί να προστατεύσει το μωρό της.

Η Κέλσι Σέλμπι, από το Μπρέντγουντ, κατέγραφε μια στιγμή με τη βρεφικής ηλικίας κόρη της όταν άρχισε να σείεται το σπίτι, με την ίδια να αντιδρά αμέσως για την προστασία του παιδιού της.

Σε επιφυλακή οι Αρχές

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ενεργοποίησε το πρωτόκολλο αντιμετώπισης σεισμών, κινητοποιώντας προσωπικό από 106 πυροσβεστικούς σταθμούς για τη διενέργεια ελέγχων σε κτίρια και υποδομές.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές της πόλης.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν προετοιμασμένοι για νέους μετασεισμούς, ενώ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ανακοίνωσε ότι οι πολιτειακές υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων αναγκών βρίσκονται σε συντονισμό με τις τοπικές Αρχές.

Παρά το γεγονός ότι το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή, δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.