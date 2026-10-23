Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τερματίσουν γρήγορα τον πόλεμο με το Ιράν

«Θα μπορούσαμε να το τελειώσουμε πολύ γρήγορα», είπε ο Τραμπ. «Το ερώτημα είναι αν θέλουμε να το τελειώσουμε ή να το αφήσουμε να εκτονωθεί», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ «θα μπορούσαν να πάρουν όλο το πετρέλαιο του Ιράν».

Αναφερόμενος στην Ουκρανία και στην κατάπαυση του πυρός που, σύμφωνα με τον ίδιο, εξασφάλισε η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ στην πόλη Ολέσκι, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος είπε ότι την επιθυμούσαν «και οι δύο πλευρές».

Για την ταχύτητα του συστήματος Starlink στην Ουκρανία, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα διορθώσει το πρόβλημα, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει δυσκολία πρόσβασης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, είπε ότι δεν έχει συζητήσει το ζήτημα με τον ιδιοκτήτη της SpaceX, Ίλον Μασκ, αλλά θα επικοινωνήσει μαζί του αν δεν επιλυθεί. «Ο Μασκ δεν θα κάνει κάτι λάθος», σημείωσε.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι συζήτησε νωρίτερα σήμερα, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, το ενδεχόμενο εξόρυξης πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Σε ό,τι αφορά εμπορική συμφωνία με το Μεξικό, είπε ότι οι ΗΠΑ «είναι πολύ κοντά» στην επίτευξή της. Πρόσθεσε ότι ο Καναδάς «εργάζεται πολύ σκληρά» για να συνάψει αντίστοιχη συμφωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ