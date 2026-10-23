Δημοσκόπηση στα κατεχόμενα: Πρώτο αλλά με απώλειες το ΡΤΚ – Κλείνει την ψαλίδα το ΚΕΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ΡΤΚ υποχώρησε από 49,3% τον Μάιο σε 39,7% τον Σεπτέμβριο, ενώ το ΚΕΕ ανέβηκε από 23,7% σε 31,2%. Το ΡΤΚ παρέμεινε πρώτο σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά το ΚΕΕ κέρδισε 7,5 ποσοστιαίες μονάδες και η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων περιορίστηκε στις 8,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Το ΚΕΕ συγκέντρωσε 23,7% τον Μάιο, 26,9% τον Ιούνιο, 27,5% τον Ιούλιο, 28,1% τον Αύγουστο και 31,2% τον Σεπτέμβριο. Το ΡΤΚ έλαβε 49,3% τον Μάιο, 47,2% τον Ιούνιο, 44,4% τον Ιούλιο, 43,4% τον Αύγουστο και 39,7% τον Σεπτέμβριο, χάνοντας 9,6 μονάδες μέσα σε πέντε μήνες.

Το ΚΚΔ ανέβηκε από 4% τον Μάιο σε 7,4% τον Σεπτέμβριο και κατέλαβε την τρίτη θέση. Τ/κ δημοσιεύματα σημειώνουν ότι το κόμμα κέρδισε 3,4 μονάδες, ενώ το ΡΤΚ έχασε 9,6, και κάνουν λόγο για μετατόπιση της ισορροπίας υποστήριξης μεταξύ των δύο κομμάτων υπέρ του ΚΚΔ. Η μεταβολή ήταν εντονότερη από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο: το ΡΤΚ έπεσε από 43,4% σε 39,7%, χάνοντας 3,7 μονάδες σε έναν μήνα, ενώ το ΚΚΔ ανέβηκε από 5% σε 7,4%, κερδίζοντας 2,4 μονάδες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η άνοδος του ΚΚΔ δεν αντιστάθμισε την υποχώρηση του ΡΤΚ. Τα δύο κόμματα μαζί συγκέντρωναν 53,3% τον Μάιο και 47,1% τον Σεπτέμβριο. Έτσι, ενώ αυξήθηκε η βαρύτητα του ΚΚΔ σε σχέση με το ΡΤΚ, η συνολική υποστήριξη προς τα δύο κόμματα μειώθηκε κατά 6,2 μονάδες.

Τα άλλα κόμματα

Το ΚΑ των εποίκων είχε ποσοστό 7,2% τον Μάιο και 7,6% τον Ιούνιο. Το ποσοστό του υποχώρησε στο 6,5% τον Αύγουστο και στο 4,1% τον Σεπτέμβριο. Η πτώση κατά 2,4 μονάδες από τον Αύγουστο στον Σεπτέμβριο συνέπεσε με το ναυάγιο του πλοίου στα ανοιχτά της Κερύνειας στις 30 Αυγούστου και τις πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν.

Στην καταγραφή του Σεπτεμβρίου, το ΔΚ συγκέντρωσε 5,1%, το ΚΑ 4,3%, το Κόμμα TAM του Σερντάρ Ντενκτάς 2,3% και ο Δρόμος Ανεξαρτησίας 1,6%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονταν σε 4,3%.

Σενάρια συμμαχιών

Τ/κ μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι, βάσει των αποτελεσμάτων του Σεπτεμβρίου, τα ποσοστά του ΚΕΕ και του ΔΚ αθροίζονται σε 36,3%. Με την προσθήκη του ΚΑ, το σύνολο φτάνει το 40,4%. Το ΡΤΚ και το ΚΚΔ συγκεντρώνουν μαζί 47,1%. Τα αθροίσματα αυτά, ωστόσο, δεν συνιστούν ένδειξη οριστικής συμμαχίας ούτε κατανομής «κοινοβουλευτικών εδρών».

Όπως επισημαίνεται, η σειρά των ψήφων και η «κοινοβουλευτική» πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό «κυβέρνησης» προϋποθέτουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Ο σχηματισμός «κυβέρνησης» θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των «κοινοβουλευτικών εδρών» που θα εξασφαλίσει κάθε κόμμα και από την πολιτική συναίνεση που θα επιτευχθεί μεταξύ τους.

Η σημερινή κατανομή

Το όριο εισδοχής στη «βουλή» είναι 5%. Η «βουλή» διαθέτει 50 «έδρες», οι οποίες κατανέμονται ανά «επαρχία» ως εξής: Λευκωσία 16, Αμμόχωστος 12, Κερύνεια 12, Τρίκωμο 5, Μόρφου 3 και Λεύκα 2.

Στην απερχόμενη «βουλή», το ΚΕΕ είχε 23 «έδρες», το ΡΤΚ 18, το ΔΚ 2 και το ΚΑ 2. Υπήρχαν επίσης τέσσερις ανεξάρτητοι «βουλευτές» και μία κενή «έδρα», από το 2022, όταν ο Κουντρέτ Οζερσάι αποχώρησε και παραιτήθηκε, καταγγέλλοντας εξωτερικές παρεμβάσεις, έλλειψη πολιτικής νομιμοποίησης και παραβιάσεις των δημοκρατικών θεσμών κατά τον σχηματισμό της τρικομματικής «κυβέρνησης».

Πηγή: ΚΥΠΕ