Σχέδιο για 94 νέα σημεία ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2028

Σε απάντησή της, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2026, σε ερώτηση του βουλευτή Λάρνακας Πρόδρομου Αλαμπρίτη, η Υπουργός αναφέρει ότι ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία 10 χώρων επαναφόρτισης ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων και τριών χώρων για βαρέα οχήματα, με στόχο την κάλυψη ολόκληρου του οδικού δικτύου.

Πέραν των τριών αστικών κόμβων της Λευκωσίας, της Λάρνακας και της Λεμεσού, έχουν επιλεγεί οι περιοχές της Αλάμπρας, της Κοφίνου, της Ευρύχου, του Σαϊττά, των Μανδριών Πάφου, της Πόλης Χρυσοχούς και του Παραλιμνίου.

Για το 2026 προγραμματίζεται η εγκατάσταση 16 σημείων ταχείας επαναφόρτισης για ελαφρά οχήματα, ενώ το 2027 προβλέπεται η εγκατάσταση επιπλέον 48 σημείων για ελαφρά οχήματα και 12 για βαρέα. Τα υπόλοιπα σημεία προγραμματίζεται να αναπτυχθούν το 2028. Σύμφωνα με την Υπουργό, οι απαραίτητες πιστώσεις για τις υποδομές που προγραμματίζονται για το 2026 και το 2027 έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Οι 10 χώροι φόρτισης ελαφρών οχημάτων θα διαθέτουν συνολικά 76 σημεία ταχείας επαναφόρτισης, ισχύος 150 kW το καθένα. Οι τρεις χώροι για βαρέα οχήματα θα διαθέτουν 18 σημεία, εκ των οποίων τα 12 θα έχουν ισχύ 350 kW και τα έξι ισχύ 200 kW.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, στην Κύπρο έχουν εγκατασταθεί 384 δημόσια προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης, σε 221 σταθμούς. Από αυτούς, οι 76 βρίσκονται στη Λευκωσία, οι 57 στη Λεμεσό, οι 32 στην Πάφο, οι 29 στη Λάρνακα και οι 27 στην Αμμόχωστο.

Η Υπουργός αναφέρει επίσης ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί 10 σταθμοί ταχείας επαναφόρτισης σε δημόσια προσβάσιμους χώρους, μεταξύ άλλων σε χώρους στάθμευσης των γενικών νοσοκομείων Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Κυπερούντας και Αμμοχώστου, στην Πλατεία Τροόδους, στον αρχαιολογικό χώρο Χοιροκοιτίας, στην Τριμίκλινη, στον σταθμό λεωφορείων «Τάφοι Βασιλέων» στην Πάφο και στον σταθμό λεωφορείων της Πόλης Χρυσοχούς.

Οι συγκεκριμένοι σταθμοί εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό κόστος €840.660, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της πενταετούς περιόδου συντήρησης.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αναζωογόνηση της περιοχής Τηλλυρίας και τη μετατροπή του Κάτω Πύργου σε «πράσινη κοινότητα», εγκαταστάθηκε σταθμός ταχείας επαναφόρτισης ισχύος 100 kW στο αλιευτικό καταφύγιο Κάτω Πύργου. Ο σταθμός μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα, με το κόστος του έργου να ανέρχεται σε €77.000, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της πενταετούς συντήρησης.

Η Υπουργός σημειώνει ότι στο πλαίσιο του σχεδίου χορηγιών «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000», κατά την περίοδο 2022-2026 εγκαταστάθηκαν συνολικά 212 σημεία επαναφόρτισης σε δημόσια προσβάσιμους χώρους, επιχειρήσεις και τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ανάπτυξη δημόσιων σταθμών, αλλά και από την εγκατάσταση ιδιωτικών σημείων φόρτισης σε κατοικίες και επιχειρήσεις, τα οποία μπορούν να αξιοποιούν και την ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Τέλος ανέφερε ότι δεν αποκλείεται, προσθέτει, η ανάπτυξη πρόσθετων υποδομών ανάλογα με τις ανάγκες και τις εξελίξεις της αγοράς.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ