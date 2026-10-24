Τρία δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό ντίζελ βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Βόρεια Αμερική, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.
Ρωσικό ντίζελ καθ’ οδόν προς τη Βόρεια Αμερική - Τα πρώτα τρία δεξαμενόπλοια μετά τη συμφωνία Τραμπ
Ο Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι τα πλοία αποτελούν μέρος της συμφωνίας για τον εφοδιασμό των ΗΠΑ και των παγκόσμιων αγορών.
Σύμφωνα με δηλώσεις του που επικαλούνται ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, τα φορτία εντάσσονται στη συμφωνία για τον εφοδιασμό των ΗΠΑ και των παγκόσμιων αγορών.
«Τα τρία πρώτα δεξαμενόπλοια βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την ανατολική ακτή του Ατλαντικού Ωκεανού, με σημαντική υποστήριξη από το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων», ανέφερε ο Νόβακ. Ο ίδιος δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προμηθεύσει 500.000 μετρικούς τόνους καυσίμων τον Οκτώβριο.
Η συμφωνία ανακοινώθηκε αυτόν τον μήνα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και προβλέπει την προμήθεια ντίζελ στις παγκόσμιες αγορές, με στόχο τη μείωση των τιμών των καυσίμων. Η αμερικανική κυβέρνηση ήρε προσωρινά τις κυρώσεις στα ρωσικά καύσιμα, οι οποίες είχαν επιβληθεί για να στερήσουν από τη Μόσχα έσοδα για τον πόλεμό της στην Ουκρανία.
Όπως είχε ανακοινώσει ο Τραμπ, η συμφωνία προέβλεπε την προμήθεια 300.000 μετρικών τόνων τον Οκτώβριο και μεγαλύτερων ποσοτήτων τους επόμενους μήνες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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