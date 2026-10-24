Ρωσικό ντίζελ καθ’ οδόν προς τη Βόρεια Αμερική - Τα πρώτα τρία δεξαμενόπλοια μετά τη συμφωνία Τραμπ

Σύμφωνα με δηλώσεις του που επικαλούνται ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, τα φορτία εντάσσονται στη συμφωνία για τον εφοδιασμό των ΗΠΑ και των παγκόσμιων αγορών.

«Τα τρία πρώτα δεξαμενόπλοια βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την ανατολική ακτή του Ατλαντικού Ωκεανού, με σημαντική υποστήριξη από το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων», ανέφερε ο Νόβακ. Ο ίδιος δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προμηθεύσει 500.000 μετρικούς τόνους καυσίμων τον Οκτώβριο.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε αυτόν τον μήνα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και προβλέπει την προμήθεια ντίζελ στις παγκόσμιες αγορές, με στόχο τη μείωση των τιμών των καυσίμων. Η αμερικανική κυβέρνηση ήρε προσωρινά τις κυρώσεις στα ρωσικά καύσιμα, οι οποίες είχαν επιβληθεί για να στερήσουν από τη Μόσχα έσοδα για τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Όπως είχε ανακοινώσει ο Τραμπ, η συμφωνία προέβλεπε την προμήθεια 300.000 μετρικών τόνων τον Οκτώβριο και μεγαλύτερων ποσοτήτων τους επόμενους μήνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ