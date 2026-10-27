Εκλογικός πυρετός στο Ισραήλ: Ρεκόρ συμμετοχής στις κάλπες από το 1973 - Τα σενάρια της επόμενης ημέρας και ο Νετανιάχου

Στις 10.00, δηλαδή τρεις ώρες μετά την έναρξη της ψηφοφορίας που θα ολοκληρωθεί στις 22.00, το ποσοστό συμμετοχής ανερχόταν στο 16,68%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1981, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής.

Η μαζική συμμετοχή μαρτυρά τον αποφασιστικό χαρακτήρα που έχει αυτή η ψηφοφορία για πολλούς Ισραηλινούς, ανάμεσά τους και δεκάδες χιλιάδες που ζουν στο εξωτερικό και επέστρεψαν για να ψηφίσουν.

Η Εϊλάνα Ζίσμπλιτ, 55 ετών, ζει στην Καναδά εδώ και 30 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που επιστρέφει στο Ισραήλ για να ψηφίσει.

«Η χώρα βαδίζει προς μία κακή, πολύ κακή κατεύθυνση. Έχω την αίσθηση ότι είναι τώρα ή ποτέ, αλλιώς η χώρα δεν θα επιβιώσει».

Στο ίδιο εκλογικό τμήμα της Ιερουσαλήμ, μία άλλη ψηφοφόρος, που δεν θέλει να δώσει το όνομά της, δηλώνει ότι έφθασε το πρωί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ψηφίσει και το βράδυ θα πάρει την πτήση της επιστροφής.

Αυτή την αίσθηση ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε σταυροδρόμι μοιράζονται πολλοί Ισραηλινοί. Η ψηφοφορία διεξάγεται την ώρα που πληθύνονται οι διεθνείς επικρίσεις για την διαχείριση του πολέμου στη Γάζα, για το κύμα βίας στην Δυτική Όχθη και την εξάπλωση των εβραϊκών οικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη υπό την διακυβέρνηση της δεξιότερης ισραηλινής κυβέρνησης στα χρονικά και ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπόδικος για διαφθορά, πληθαίνει τις απειλές κατά του Ιράν διακινδυνεύοντας κλιμάκωση μίας σύγκρουσης με επιπτώσεις πολύ πέραν της περιοχής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το μπλοκ δεξιάς/ακροδεξιάς του Νετανιάχου και το μπλοκ υπό τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ βρίσκονται στήθος με στήθος, αλλά κανένα από τα δύο στρατόπεδα δεν φαίνεται να είναι σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση.

Τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα θα μεταδώσουν τις εκτιμήσεις τους για το εκλογικό αποτέλεσμα αμέσως μετά το τέλος της ψηφοφορίας στις 22.00.

Στο 44,9% η συμμετοχή έως τις 14:00 - ποσοστό ρεκόρ για μέχρι αυτή την ώρα

Σύμφωνα με την ισραηλινή Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές έως τις 14:00 ανήλθε στο 44,9% , σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 38,9% που είχε καταγραφεί την ίδια ώρα στις εκλογές του 2022.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία των ισραηλινών εκλογών για μέχρι αυτή την ώρα, από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα ωριαία στοιχεία το 1973, με τουλάχιστον τρία εκατομμύρια πολίτες να έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα.

«Έχουμε ξεπεράσει όλα τα ρεκόρ που διατηρεί η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Δεν έχει υπάρξει τέτοια συμμετοχή ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο από το 1973», δηλώνει ο Ντιν Λιβνέ, γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

Τα σενάρια της επόμενης ημέρας και το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου

Η πολιτική επιβίωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται στο επίκεντρο των σημερινών βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να καταγράφουν οριακές ισορροπίες ανάμεσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο και τις δυνάμεις που επιδιώκουν την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Σύμφωνα με το Reuters, η αναμέτρηση διεξάγεται στη σκιά της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, των πολέμων στη Γάζα και στο Ιράν και της αυξανόμενης διεθνούς απομόνωσης του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου προβάλλει την πολεμική του ηγεσία και τη συμμαχία του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο βασικός αντίπαλός του, πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ, θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και λογοδοσίας για την 7η Οκτωβρίου.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα δύο στρατόπεδα είναι η εξασφάλιση των 61 εδρών που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην Κνεσέτ των 120 μελών. Η τελευταία δημοσκόπηση της ιστοσελίδας Zman Yisrael, που δημοσιεύθηκε από τους Times of Israel στις 22 Οκτωβρίου, έδινε από 51 έδρες στα δύο βασικά εβραϊκά πολιτικά μπλοκ, αφήνοντας καθοριστικό ρόλο στα αραβικά κόμματα και σε μικρότερους πολιτικούς σχηματισμούς.

Τα τέσσερα σενάρια της επόμενης ημέρας

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Anadolu, επικαλούμενο τον αναλυτή ισραηλινής πολιτικής Ουάντι Αμπού Νάσαρ, τέσσερα είναι τα βασικά ενδεχόμενα: σχηματισμός κυβέρνησης από ένα από τα δύο στρατόπεδα μέσω συνεργασιών, κυβέρνηση μειοψηφίας υπό τον Άιζενκοτ με εξωτερική στήριξη αραβικών κομμάτων, κυβέρνηση εθνικής ενότητας ή νέα προσφυγή στις κάλπες.

Το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο μεγαλύτερων στρατοπέδων προσκρούει, πάντως, στην άρνηση κομμάτων της αντιπολίτευσης να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου.

Μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός ο Νετανιάχου;

Το Reuters επισημαίνει ότι η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την εκλογική επίδοση του Λικούντ, αλλά και από τις μετεκλογικές διαπραγματεύσεις.

Σε περίπτωση παρατεταμένου αδιεξόδου, ο Νετανιάχου θα μπορούσε να παραμείνει επικεφαλής υπηρεσιακής κυβέρνησης μέχρι τον σχηματισμό νέας ή τη διεξαγωγή άλλων εκλογών.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, τα πρώτα exit polls αναμένονται μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 22:00, ενώ η οριστική κατανομή των εδρών και οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης ενδέχεται να απαιτήσουν αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες.

Ο Νετανιάχου καταγγέλλει «απόπειρες κλοπής των εκλογών» και επιτίθεται στα αραβικά κόμματα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε σήμερα τις επιθέσεις του κατά των αραβικών κομμάτων, ισχυριζόμενος ότι ορισμένα προσπαθούσαν να «κλέψουν τις εκλογές», μετά την ανακοίνωση συλλήψεων ατόμων που ήταν ύποπτα για απόπειρα δωροδοκίας ψηφοφόρων.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει βάλει στο στόχαστρό του αραβικά κόμματα καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, δήλωσε ότι «τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι» του κόμματος Ράαμ (σ.σ. το εβραϊκό ακρωνύμιο «Κοινή Αραβική Λίστα») συνελήφθησαν στο νότιο Ισραήλ με φακέλους γεμάτους με μετρητά.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής Ντιν Λίβνε, χαρακτήρισε το περιστατικό «ασυνήθιστο» σε συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί, δηλώνοντας ότι «η αστυνομία συνέλαβε άτομα που προσπαθούσαν να δωροδοκήσουν ψηφοφόρους ακόμη και πριν αυτοί φτάσουν στα εκλογικά τμήματα».

Διευκρίνισε ότι οι ύποπτοι, των οποίων οι ταυτότητες δεν έχουν αποκαλυφθεί, δεν βρίσκονταν στα εκλογικά τμήματα και συνελήφθησαν κοντά στα σπίτια τους, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα.

«Δεν έχουν αναφερθεί άλλα περιστατικά αυτού του είδους στη χώρα. Πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση», υποστήριξε.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή τη μάχη στα χέρια της αριστεράς και των αραβικών κομμάτων που θέλουν να τερματίσουν το εβραϊκό κράτος», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Οπότε, όχι μπάρμπεκιου, όχι παραλία: πηγαίνετε να ψηφίσετε το Λικούντ (το κόμμα του)», προέτρεψε.

Το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ, του βασικού αντιπάλου του Νετανιάχου, κατηγόρησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα εκλογικά αποτελέσματα, μετά από τις κατηγορίες του. «Ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πανικό, έχει αρχίσει να επινοεί ιστορίες και ισχυρίζεται ότι γίνεται κλοπή των εκλογών. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Προετοιμάζει ήδη το έδαφος για να αμφισβητήσει τα εκλογικά αποτελέσματα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα του Άιζενκοτ.

Το Ράαμ, το οποίο ελπίζει να κερδίσει οκτώ έδρες στην Κνεσέτ (από τις 120 στο ισραηλινό κοινοβούλιο), θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός συνασπισμού υπό την ηγεσία της αντιπολίτευσης, εάν τα αποτελέσματα των εκλογών είναι τόσο κοντά όσο αναμένεται.

Διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Άιζενκοτ, κατήγγειλαν, από την αρχή της ψηφοφορίας, παραποίηση ψηφοδελτίων τους και εξαφάνιση ορισμένων από εκλογικά τμήματα.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε αυτό το στάδιο για συστηματική χειραγώγηση ψηφοδέλτιων», απάντησε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, την οποία επικαλέστηκαν οι The Times of Israel, προσθέτοντας ότι όλες οι αναφορές εξετάζονται αμέσως.

Απόπειρα μαχαιρώματος κατά του Γιαΐρ Γκολάν

Άνδρας που έφερε μαχαίρι συνελήφθη την Τρίτη (27/10) στο Τελ Αβίβ, αφού πλησίασε τον επικεφαλής του ισραηλινού κόμματος «Δημοκρατικοί», Γιαΐρ Γκολάν, κατά τη διάρκεια προεκλογικής δραστηριότητας, την ώρα που οι Ισραηλινοί προσέρχονται στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, μέσω της ιστοσελίδας Ynet, το περιστατικό σημειώθηκε στο πάρκο HaMesila, όπου ο Γκολάν πραγματοποιούσε περιοδεία για την κινητοποίηση των ψηφοφόρων.

Όπως ανακοίνωσε το κόμμα των Δημοκρατικών, ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος φορούσε μπουφάν, πλησίασε τον Γκολάν με τρόπο που χαρακτηρίστηκε απειλητικός.

Οι άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας παρενέβησαν και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά την προσέγγιση του υπόπτου ένα μεγάλο μαχαίρι έπεσε από τα ρούχα του στο έδαφος.

Οι φρουροί τον ακινητοποίησαν και ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας δεν απείλησε σε κανένα στάδιο τον Γκολάν. Οι αστυνομικές αρχές διευκρίνισαν ότι η ενδυμασία του προκάλεσε υποψίες και ότι, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε πως κατείχε μαχαίρι. Η υπόθεση διερευνάται ως κατοχή μαχαιριού, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί πρόθεση επίθεσης.

Άιζενκοτ: Να εκδιώξουμε «τη χειρότερη κυβέρνηση» στην ιστορία του Ισραήλ

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, βασικός αντίπαλος του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις ισραηλινές βουλευτικές εκλογές κάλεσε τους ψηφοφόρους να εκδιώξουν από την εξουσία «την χειρότερη κυβέρνηση» στην Ιστορία του Ισραήλ.

«Καλώ όλους τους ισραηλινούς πολίτες να πάνε να ψηφίσουν, να μην αποθαρρυνθούν από την ζέστη και τα εμπόδια και να κρατήσουν στο μυαλό τους τον στόχο τους: αντικατάσταση ήδη από απόψε της χειρότερης κυβέρνησης που έχει γνωρίσει το Ισραήλ από την δημιουργία του Κράτους», δήλωσε ο απόστρατος στρατηγός βγαίνοντας από το εκλογικό τμήμα στην Χερτσλιγιά βόρεια του Τελ Αβίβ.

Για τους αντιπάλους του απερχόμενου κυβερνητικού συνασπισμού, η ψηφοφορία είναι αποφασιστικής σημασίας για την διάσωση της ισραηλινής δημοκρατίας.

Πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο Γκάντι Άιζενκοτ έκανε διακριτική προεκλογική εκστρατεία σε σχέση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου επενδύοντας στην εικόνα της νηφαλιότητας και της σοβαρότητας και υποσχόμενος «να φέρει μαζί και πάλι όλους τους Ισραηλινούς».

Η παράταξή του, στην οποία συμμετέχουν οι πρώην πρωθυπουργοί Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ, καθώς και βετεράνοι πολιτικοί όπως ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν και ο Γιαΐρ Γκολάν, έχει δεσμευθεί για την σύσταση επιτροπής έρευνας για την εξακρίβωση και την απόδοση των ευθυνών για τα κενά και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην 7η Οκτωβρίου.

Τουρκικός Τύπος: Φεύγει ο Νετανιάχου, αλλάζει η απειλή;

Οι σημερινές εκλογές στο Ισραήλ αντιμετωπίζονται από τον τουρκικό Τύπο ως δοκιμασία για την πολιτική επιβίωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και για τις μελλοντικές σχέσεις με την 'Αγκυρα. Κοινός προβληματισμός των αναλυτών είναι κατά πόσον μια κυβερνητική αλλαγή μπορεί να μεταβάλει την ισραηλινή στάση απέναντι στην Τουρκία και στους Παλαιστινίους. Η Συρία, η δυσκολία σχηματισμού κυβέρνησης και η πιθανότητα νέας πολιτικής κρίσης βρίσκονται στο επίκεντρο του σχολιασμού, με κυρίαρχη την εκτίμηση ότι η αποχώρηση Νετανιάχου δεν συνεπάγεται απαραίτητα αλλαγή στρατηγικής.

Η τουρκική επιρροή στη Συρία έχει αναδειχθεί σε ζήτημα ασφάλειας για το Ισραήλ, με τους Τούρκους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η επιφυλακτικότητα απέναντι στην 'Αγκυρα δεν περιορίζεται στον Νετανιάχου.

Η Τσαγλά Ουρέν του Euronews Τουρκίας σημειώνει ότι ο Νετανιάχου έχει χρησιμοποιήσει την αντιπαράθεση με την Τουρκία ως προεκλογικό επιχείρημα, παρουσιάζοντας ακόμη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως αντίπαλο της παραμονής του στην εξουσία.

Κατά την ανάλυσή της, ο Ναφτάλι Μπένετ διατηρεί σκληρή στάση απέναντι στην Άγκυρα, ο Γιαΐρ Λαπίντ εμφανίζεται περισσότερο ανοικτός στην αποκλιμάκωση, ενώ ο Γκάντι 'Αιζενκοτ αντιμετωπίζει την τουρκική παρουσία στη Συρία ως απειλή ασφαλείας. Ο Γιαΐρ Γκολάν, αντίθετα, έχει επικρίνει ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες στη Συρία ως επιβαρυντικές για τις διμερείς σχέσεις.

Ο ειδικός σε θέματα Ισραήλ Οζγκιούρ Ντικμέν, μιλώντας στον Ρουσέν Τσακίρ του Medyascope, εκτιμά ότι ακόμη και χωρίς τον Νετανιάχου η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία και οι υπηρεσίες πληροφοριών δύσκολα θα αλλάξουν στάση απέναντι στην Τουρκία, ιδιαίτερα λόγω της Συρίας. Προειδοποιεί επίσης ότι μια παρατεταμένη εκλογική κρίση μπορεί να ενισχύσει την αντιτουρκική ρητορική.

Το ενδεχόμενο πολιτικού αδιεξόδου

Στην Τζουμχουριέτ, ο νομικός Γιουνούς Εμρέ Ερντολέν επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται, ούτε το στρατόπεδο Νετανιάχου ούτε η αντιπολίτευση υπό τον 'Αιζενκοτ εξασφαλίζουν αυτοδυναμία. Θεωρεί πιθανό ένα παρατεταμένο αδιέξοδο λόγω και της δυσκολίας συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα.

Ο ειδικός σε θέματα Ισραήλ Ρεμζί Τσετίν εκτιμά ότι ο Νετανιάχου δύσκολα θα αποχωρήσει οριστικά από την πολιτική σκηνή. Για τις σχέσεις με την 'Αγκυρα δηλώνει: «Όσο υπάρχει ο Νετανιάχου στο Ισραήλ, η εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία δεν είναι δυνατή βραχυπρόθεσμα».

Η Γενί Σαφάκ υποστηρίζει ότι στο κόμμα του Νετανιάχου, το Λικούντ, εξετάζεται το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας, με καταγγελίες περί νοθείας.

Σε δεύτερο δημοσίευμα, με τίτλο «Εκλογές με ψέματα και εξαπάτηση», επικαλείται την ισραηλινή Χααρέτζ για χρήση αυτοματοποιημένων λογαριασμών, παραποιημένων βίντεο και υλικού τεχνητής νοημοσύνης στην προεκλογική αντιπαράθεση, τόσο από το κυβερνητικό στρατόπεδο όσο και από την αντιπολίτευση.

Η Γάζα και τα όρια της αλλαγής

Η Νουρ Τουγμπά Ακτάι, στην Τουρκιγέ, θεωρεί ότι το ουσιαστικό διακύβευμα δεν είναι μόνο η παραμονή ή η αποχώρηση του Νετανιάχου, αλλά η πιθανότητα αλλαγής πολιτικής απέναντι στη Γάζα, στους Παλαιστινίους και στον εποικισμό της Δυτικής Όχθης. Εκφράζει την ανησυχία ότι η κυβερνητική εναλλαγή μπορεί να αφήσει ανέπαφη την ισραηλινή στρατηγική.

Ανάλογη θέση διατυπώνει η Γενί Σαφάκ, σε ανάλυση με τίτλο «Κάλπες στο Ισραήλ, συνέχεια στη Γάζα: Είναι δυνατή η αλλαγή αν φύγει ο Νετανιάχου;». Επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος της αντιπολίτευσης διατηρεί εθνικιστικές θέσεις και προτεραιότητες ασφαλείας, περιορίζοντας τις προοπτικές ουσιαστικής μεταβολής στο Παλαιστινιακό.

Συνολικά, οι τουρκικές αναλύσεις συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ δεν εγγυάται αλλαγή πολιτικής. Για την 'Αγκυρα, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η επόμενη ισραηλινή ηγεσία θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την Τουρκία ως περιφερειακό ανταγωνιστή, ιδιαίτερα στη Συρία, και αν θα διαφοροποιήσει την πολιτική της απέναντι στους Παλαιστινίους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, The Times of Israel, Anadolu Agency και Al Jazeera