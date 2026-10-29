Ταμεία προνοίας: Διαφωνούν εργοδότες και εργαζόμενοι για την υποχρεωτική συμμετοχή

Οι συντεχνίες ζητούν υποχρεωτική εφαρμογή των ταμείων προνοίας, ενώ οι εργοδότες υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή πρέπει να είναι εθελοντική. Διαφωνία υπάρχει και για τα υφιστάμενα ταμεία: οι συντεχνίες εισηγούνται να εξαιρεθούν από τη φόρμουλα που θα ισχύσει για τα νέα ταμεία, πρόταση με την οποία διαφωνούν οι εργοδότες.

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι το Υπουργείο έχει παραλάβει τις απόψεις σχεδόν όλων των κοινωνικών εταίρων και αναμένει τις θέσεις της ΟΕΒ μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, θα κατατάξει τις εισηγήσεις και θα εντοπίσει τα σημεία σύγκλισης και διαφωνίας.

Γενική θέση της Κυβέρνησης, σημείωσε, είναι ότι τα ταμεία προνοίας αποτελούν αναγκαίο θεσμό και συμπλήρωμα στις συντάξεις των εργαζομένων. Στόχος είναι να εξεταστεί πώς μπορεί να διευρυνθεί ο θεσμός, είτε με εθελοντική είτε με υποχρεωτική εφαρμογή, ώστε να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων.

Στη συζήτηση υποβλήθηκε επίσης εισήγηση για συμμετοχή συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων ως μετόχων στα συμβούλια των ταμείων προνοίας. Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι εκπρόσωποι των φορέων δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εποπτική αρχή. Εξετάζεται, ωστόσο, θετικά η δημιουργία συμβουλευτικού σώματος, το οποίο θα ενημερώνεται και θα μπορεί να συμβουλεύει την εποπτική αρχή.

Μεταξύ των ειδικότερων θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν το ύψος των παροχών, το ενδεχόμενο να είναι κλιμακωτές και ο τρόπος καταβολής τους κατά την αφυπηρέτηση: είτε ως εφάπαξ ποσό είτε σε μηνιαίες δόσεις που θα προστίθενται στις συντάξεις. Εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο να διατηρηθεί, για συγκεκριμένους λόγους, η δυνατότητα δανεισμού από τα ταμεία, όπως ισχύει σήμερα.

Ο κ. Μουσιούττας τόνισε ότι η απόδοση των ταμείων προνοίας δεν θα είναι άμεση. Για να ωριμάσει και να αποδώσει ένα ταμείο χρειάζεται τουλάχιστον μία δεκαετία, ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα τεθούν οι βάσεις, θα διαμορφωθούν το νομικό πλαίσιο και η συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τη μελλοντική λειτουργία τους και στη συνέχεια θα αρχίσει άμεσα η σύνταξη της νομοθεσίας.

Η Κυβέρνηση, πρόσθεσε, θα ακολουθήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς το ζήτημα των ταμείων προνοίας συζητείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην επόμενη συνεδρία αναμένεται να αποσαφηνιστούν αρκετές ή και όλες οι θέσεις της Κυβέρνησης, ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένα σημεία.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η συζήτηση για τα ταμεία προνοίας θα προχωρήσει παράλληλα με τη συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους πυλώνες 0 και 1 της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ώστε να ετοιμαστεί το πλαίσιο συμφωνίας. Το σχετικό νομοθέτημα αναμένεται να οδηγηθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στη Βουλή.

Ερωτηθείς για την υποχρεωτικότητα, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι η Κυβέρνηση προκρίνει την επέκταση των ταμείων προνοίας και επεξεργάζεται τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων. Η θέση της για το αν η συμμετοχή θα είναι υποχρεωτική, εθελοντική ή κάτι ενδιάμεσο θα διατυπωθεί το επόμενο διάστημα. Στόχος, πρόσθεσε, είναι μέσα από τη συζήτηση και τον διάλογο να βρεθεί λύση ώστε καμία από τις δύο πλευρές να μη θεωρήσει ότι ηττήθηκε.

Για το νομοσχέδιο των πυλώνων 0 και 1, ο Υπουργός ανέφερε ότι εκκρεμεί ο νομοτεχνικός έλεγχος. Μετά την ολοκλήρωσή του, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα το αποστείλουν στον Γενικό Εισαγγελέα για υπογραφή. Μόλις υπογραφεί, θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση και αμέσως μετά στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πηγή: ΚΥΠΕ