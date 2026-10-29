Αμετάβλητα τα επιτόκια αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,50%, 2,65% και 2,90% αντιστοίχως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ, οι τιμές της ενέργειας συνέχισαν να αυξάνονται, θέτοντας ανοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές του πληθωρισμού και καθοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές της ανάπτυξης.

Ενώ οι επιδράσεις της ενεργειακής διαταραχής συνεχίζουν να εκδηλώνονται σε όλο τους το φάσμα, τονίζεται, ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει παραμείνει μέχρι τώρα σε γενικές γραμμές σταθερός και οι μισθοί δεν δείχνουν ουσιώδη αντίδραση σε αυτήν τη φάση.

Η αυξημένη ένταση και διάρκεια της ενεργειακής διαταραχής, καθώς και οι επιπτώσεις των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων, είναι πιθανόν να ωθήσουν προς τα πάνω τον πληθωρισμό και να επιβραδύνουν την ανάπτυξη, προστίθεται.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι συνθήκες χρηματοδότησης έχουν γίνει πιο περιοριστικές μετά από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλιξη που είναι πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι σε θέση να διαχειριστεί την τρέχουσα αυξημένη αβεβαιότητα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση βασιζόμενη στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.