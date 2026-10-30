«Είμαι δικαιολογημένα συγκρατημένα αισιόδοξος»: Το μήνυμα Χριστοδουλίδη μετά τη συνάντηση με την Ολγκίν

Σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στη Στέγη Ηλικιωμένων «Αρχάγγελος Μιχαήλ» στο Καϊμακλί, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η σημερινή συνάντηση ήταν ιδιαίτερα θετική και επικεντρώθηκε στις 19 προτάσεις που έχει καταθέσει η ελληνοκυπριακή πλευρά, καθώς και σε πρόσθετες ιδέες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία θετικών εξελίξεων.

«Ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τα 19 σημεία που έχουμε υποβάλει, κάποιες άλλες ιδέες για το πώς μπορεί να υπάρξουν θετικά νέα, θετικές εξελίξεις που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017», δήλωσε.

«Μπορεί να χρειαστούν περισσότερες συναντήσεις»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι πέραν της ήδη προγραμματισμένης συνάντησης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθούν και επιπρόσθετες επαφές όσο η κ. Ολγκίν βρίσκεται στην Κύπρο.

Όπως είπε, μετέφερε αυτή την άποψη στην προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, ενώ αναμένει και τα αποτελέσματα της συνάντησης που θα έχει η ίδια τη Δευτέρα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

«Θα είναι καλό να υπάρξουν, πέραν της μίας προγραμματισμένης συνάντησης που ήδη έχει καθοριστεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, και περισσότερες», ανέφερε.

«Ελπίζω η αισιοδοξία να μετατραπεί σε θετικά αποτελέσματα»

Ο κ. Χριστοδουλίδης απέφυγε να αναφερθεί στο περιεχόμενο των συζητήσεων και ειδικότερα στο θέμα των συγκλίσεων, τονίζοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμη φάση.

«Δεν θέλω να αναφέρω οτιδήποτε επί της ουσίας. Είμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία, κρίσιμες διεργασίες», σημείωσε.

Τόνισε ωστόσο ότι, με βάση τα όσα συζητήθηκαν, θεωρεί δικαιολογημένη τη συγκρατημένη αισιοδοξία που εκφράζει η ελληνοκυπριακή πλευρά.

«Θεωρώ, επαναλαμβάνω, στη βάση της συζήτησης που είχαμε, δικαιολογημένα μπορώ να πω ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η αισιοδοξία αυτή θα μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις για την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.